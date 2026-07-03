Những thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 chứng kiến nhiều thủ khoa xuất sắc, đặc biệt nhóm thí sinh tự do đạt thành tích ấn tượng trong các tổ hợp xét tuyển.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026 ghi nhận nhiều thí sinh đạt điểm cao ấn tượng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, nhóm thí sinh tự do ghi dấu ấn khi đồng thời giành vị trí thủ khoa toàn quốc ở hai tổ hợp xét tuyển đại học C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh).

Cả nước có 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở các tổ hợp truyền thống: Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) có một thủ khoa đạt 30 điểm; Khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) ghi nhận 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, nhiều nhất trong các tổ hợp xét tuyển.

Ở tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), ba thí sinh cùng đạt 29,75 điểm, trở thành đồng thủ khoa.

Trong khi đó, tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) có hai thủ khoa cùng đạt 29 điểm./.

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