Đắk Lắk khẩn trương truy bắt đối tượng nghi dùng súng bắn người tử vong

Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy bắt nghi phạm điều khiển xe máy, nghi dùng súng bắn liên tiếp 5 phát vào đầu khiến một người đàn ông tử vong trên đường Trần Nhật Duật vào tối ngày 2/7.

Tối 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy bắt đối tượng nghi dùng súng bắn tử vong một người đàn ông trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18 giờ 55 phút cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ giết người tại phường Buôn Ma Thuột. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là một người đàn ông trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, lúc 18 giờ 51 phút nạn nhân đang ngồi uống nước trước một căn nhà trên đường Trần Nhật Duật thì bị 1 đối tượng điều khiển xe mô tô dừng gần vị trí nạn nhân đang ngồi, sau đó đối tượng đi bộ đến và dùng vật nghi là súng bắn 5 phát vào vùng đầu dẫn đến tử vong.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định./.