Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng giữa TP.HCM và Phuket

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa chính thức khai trương đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Phuket (Thái Lan) vào tối ngày 2/7, nâng tổng tần suất khai thác giữa Việt Nam và Thái Lan lên gần 70 chuyến mỗi tuần.

Chuyến bay khai trương mang số hiệu VN621 được khai thác bằng máy bay Airbus A321, khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh xuống Sân bay Phuket lúc 17h50 (giờ địa phương), chở 152 hành khách.

Ngay trong tối cùng ngày, chuyến bay VN620 từ Phuket đi Thành phố Hồ Chí Minh cũng phục vụ gần 100 hành khách, đánh dấu chuyến khai thác đầu tiên của đường bay theo chiều ngược lại.

Vietnam Airlines khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Phuket với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật. Chuyến bay khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 16, đến Phuket lúc 17h50. Chiều ngược lại, máy bay rời Phuket lúc 18h45 và hạ cánh tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc 20h55.

Đường bay mới là kết quả sau Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietnam Airlines và Tổng cục Du lịch Thái Lan được hai bên ký kết vào tháng 5/2026. Việc đưa đường bay vào khai thác đúng dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao góp phần tăng kết nối hàng không, du lịch và thương mại giữa hai nước.

Việc mở đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Phuket đưa tổng số chuyến bay giữa Việt Nam và Thái Lan do Vietnam Airlines khai thác lên gần 70 chuyến mỗi tuần. Qua trung tâm trung chuyển tại Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách từ Phuket có thể tiếp tục nối chuyến đến nhiều điểm đến trong mạng bay của hãng tại Đông Bắc Á, châu Âu và Australia.

Từ đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã mở và công bố các đường bay quốc tế mới đến Amsterdam (Hà Lan), Colombo (Sri Lanka) và Phuket (Thái Lan), đồng thời tăng tần suất trên nhiều đường bay như Singapore, Manila (Philippines), Moscow (Nga), Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Melbourne và Sydney (Australia) để đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương.

“Việc tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế giúp tăng khả năng kết nối của Việt Nam với các thị trường trong khu vực và trên thế giới, đồng thời tạo thêm thuận lợi cho du lịch, thương mại và đầu tư,” đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh./.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan Chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thúc đẩy Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu.