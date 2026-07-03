3 nhóm đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo lương cơ sở mới

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở mới làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 50.600.000 đồng tại thời điểm đóng.

Từ ngày 1/7/2026, có ba nhóm đối tượng sẽ áp dụng mức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới 2.530.000 đồng/tháng.

Nhóm thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội có tiền lương làm căn cứ đóng tính theo mức lương cơ sở.

Nhóm thứ hai là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở mới làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 50.600.000 đồng tại thời điểm đóng.

Nhóm thứ ba là người tham gia bảo hiểm y tế tính mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở thuộc các nhóm: Do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, tự đóng bảo hiểm y tế./.