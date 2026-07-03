Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương đoàn Việt Nam làm nhiệm vụ cứu hộ tại Venezuela

Ngày 2/7 (giờ địa phương), đoàn công tác của Việt Nam tiếp tục chia thành nhiều mũi triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt sau trận động đất kép tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của Venezuela.

Song song với việc rà soát các khu vực đã được xác định, các tổ công tác cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm sau khi tiếp nhận thêm đề nghị hỗ trợ từ thân nhân các nạn nhân.

Thông tin tới các thành viên trong đoàn, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn công tác, cho biết Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lời thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần nỗ lực của lực lượng Việt Nam trong những ngày tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị đoàn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế, qua đó góp phần thể hiện sinh động đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela.

Trả lời phỏng vấn Báo Quân đội nhân dân ngay tại hiện trường, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết lực lượng Quân đội và Công an Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh của từng lực lượng, chia sẻ kinh nghiệm và quyết tâm chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trả lời phỏng vấn báo chí tại hiện trường. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, trong điều kiện hiện trường còn nhiều nguy hiểm, các lực lượng vẫn duy trì tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ nhân đạo quốc tế mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.



Đây là lần thứ ba Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam cử lực lượng cùng phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Đoàn công tác tại Venezuela gồm 124 thành viên.

Theo cập nhật trong ngày hôm qua, đoàn Việt Nam đã xác định 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt, trực tiếp tổ chức tìm kiếm tại 9 vị trí và đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 23 người sau hai ngày làm nhiệm vụ. Bảy vị trí còn lại đã được bàn giao cho lực lượng địa phương tiếp tục xử lý./.