Argentina đầu tư hơn 1 tỷ USD xây lò phản ứng hạt nhân mới

Ngày 2/7, Chính phủ Argentina công bố dự án xây dựng một lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ (SMR) trị giá khoảng 1,2 tỷ USD từ nguồn vốn đầu tư của Tập đoàn Meitner Energy (Mỹ).

Dự án dự kiến tạo khoảng 2.000 việc làm trực tiếp và được triển khai trong khuôn khổ cơ chế ưu đãi đầu tư quy mô lớn (RIGI) do chính quyền Tổng thống Javier Milei thúc đẩy nhằm thu hút các dự án chiến lược.

Lò phản ứng sẽ được xây dựng tại khu tổ hợp hạt nhân Atucha, ở thị trấn Lima, huyện Zárate, tỉnh Buenos Aires - nơi hiện đặt hai nhà máy điện hạt nhân Atucha I và Atucha II. Thời gian thi công dự kiến khoảng 5 năm, sau khi được Bộ Kinh tế phê duyệt và Cơ quan Quản lý Hạt nhân Argentina (ARN) cấp phép.

Thông báo được đưa ra tại cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề hạt nhân Federico Ramos Nápoli và Giám đốc điều hành Meitner Energy Teófilo Lacroze.

Dự án sẽ xây dựng lò phản ứng ACR-300, thuộc thế hệ III+, sử dụng công nghệ lò phản ứng nước áp lực (PWR), có công suất khoảng 300 MW điện. Thiết kế do các kỹ sư Argentina phát triển và sẽ trở thành dự án thương mại đầu tiên trên thế giới áp dụng mẫu lò phản ứng này, thay vì chỉ là một nguyên mẫu thử nghiệm.

Quốc vụ khanh Federico Ramos Nápoli cho biết dự án phản ánh mô hình mà chính phủ đang theo đuổi, trong đó Nhà nước tạo môi trường pháp lý ổn định còn khu vực tư nhân chịu trách nhiệm đầu tư và chấp nhận rủi ro. Ông nhấn mạnh việc một doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn Argentina để xây dựng lò phản ứng thương mại đầu tiên là minh chứng cho năng lực của ngành công nghiệp hạt nhân nước này.

Argentina hiện là một trong số ít quốc gia đang phát triển sở hữu chuỗi công nghệ hạt nhân hoàn chỉnh. Nước này đang vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân gồm Atucha I, Atucha II và Embalse, cung cấp khoảng 7% sản lượng điện quốc gia. Argentina cũng đã xuất khẩu các lò phản ứng nghiên cứu và công nghệ hạt nhân sang nhiều quốc gia như Australia, Algeria, Ai Cập, Peru và Hà Lan, giúp nước này xây dựng uy tín trong lĩnh vực hạt nhân dân sự.

Dự án mới là một phần trong kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân được Chính phủ Tổng thống Javier Milei thúc đẩy nhằm nâng cao năng lực sản xuất điện, giảm phát thải khí nhà kính và tăng giá trị xuất khẩu công nghệ.

Trong bối cảnh nhu cầu điện phục vụ các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và quá trình chuyển đổi năng lượng ngày càng gia tăng trên toàn cầu, Buenos Aires kỳ vọng ngành hạt nhân sẽ trở thành một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Nếu được triển khai thành công, đây sẽ là dự án hạt nhân lớn nhất của Argentina trong nhiều năm qua, đồng thời góp phần củng cố vị thế của nước này trong nhóm các quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình./.

Mỹ thử nghiệm thành công lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ tiên tiến Mark-0 là lò đầu tiên trong số nhiều lò phản ứng tiên tiến dự kiến đạt trạng thái tới hạn trước thời hạn ngày 4/7 theo sắc lệnh hành pháp tháng 5/2025 của Tổng thống Donald Trump.