Kỳ tích giải cứu người sống sót sau 8 ngày nằm dưới đống đổ nát ở Venezuela

Thông tin từ trang Viory cho biết lực lượng cứu hộ quốc tế ngày 3/7 (giờ địa phương) đã giải cứu thành công ông Hernan Gil, người sống sót thần kỳ sau khi mắc kẹt suốt 8 ngày dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập trong trận động đất kép xảy ra tại Venezuela hôm 24/6.

Theo lực lượng cứu hộ, thời điểm xảy ra động đất, ông Gil đang làm việc trong một buồng bê tông nhỏ nằm ở tầng hầm bãi đỗ xe cạnh trung tâm thương mại Galerias Playa Grande, thuộc bang La Guaira. Chính kết cấu kiên cố của căn buồng này đã giúp ông sống sót giữa khối bê tông khổng lồ đổ sập.

Ông Ezequiel Gallardo, sĩ quan liên lạc của Đội tìm kiếm cứu nạn đô thị (USAR) thuộc lực lượng cứu hỏa Chile cho biết khoang bê tông nơi nạn nhân mắc kẹt giống như một "quan tài bê tông" và các lực lượng cứu hộ phải mất hai ngày mới tiếp cận được vị trí này.

Chiến dịch giải cứu kéo dài hơn 72 giờ, huy động hơn 100 nhân viên cứu hộ đến từ nhiều quốc gia. Trong suốt thời gian bị mắc kẹt, ông Gil được tiếp tế nước uống và thực phẩm thông qua một đường ống nhỏ, giúp duy trì sự sống cho đến khi được đưa ra ngoài an toàn.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra ngoài. (Ảnh cắt từ video Viory)

Ngay sau khi được giải cứu, nạn nhân đã được chuyển tới cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Ngày 24/6, Venezuela hứng chịu hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra chỉ cách nhau vài giây, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại nhiều khu vực, nhất là bang La Guaira. Theo số liệu chính thức mới nhất, thảm họa đã khiến 2.295 người thiệt mạng, trong khi công tác tìm kiếm, cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Bé trai 3 tuổi sống sót thần kỳ sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát động đất tại Venezuela Venezuela: Bé trai 3 tuổi được đội cứu hộ Jordan giải cứu an toàn sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát do động đất. Đây được xem là kỳ tích giữa thảm họa khiến hơn 2000 người thiệt mạng.