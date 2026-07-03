Động đất tại Venezuela: Giải cứu một người mắc kẹt 8 ngày

Ngày 2/7, lực lượng Venezuela cùng các đội tìm kiếm, cứu nạn quốc tế đã giải cứu thành công một người đàn ông mắc kẹt suốt 8 ngày dưới đống đổ nát của một tòa nhà ở thành phố ven biển La Guaira, sau 2 trận động đất kinh hoàng tại nước này.

Sau hơn 3 ngày triển khai chiến dịch liên tục, các đội cứu nạn đã giải cứu thành công ông Hernan Gil, 43 tuổi, nhân viên bảo vệ mắc kẹt từ ngày 24/6 tại một tòa nhà 7 tầng ở thành phố Catia La Mar.

Khi động đất xảy ra, một phần tòa nhà đổ sập, chôn vùi bốt bảo vệ và khiến ông Gil mắc kẹt dưới khoảng trống bên dưới lớp bêtông.

Chiến dịch giải cứu bắt đầu từ sáng 30/6 với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các nước Chile, Mỹ, Bồ Đào Nha, Costa Rica, El Salvador và nhiều nước khác.

Kể từ khi xác định được vị trí nạn nhân vào ngày 28/6, lực lượng cứu hộ đã duy trì liên lạc với ông Gil, đồng thời cung cấp nước, thuốc men và các hỗ trợ y tế cần thiết trong suốt quá trình giải cứu. Ông Gil đã được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe.

Theo vợ của ông Gil, bà Gusbimar Gonzalez, ông may mắn không bị thương cũng như không gặp sang chấn tâm lý sau sự việc trên.

Công tác cứu nạn sau động đất đang dần chuyển sang việc tìm kiếm và thu thập thi thể nạn nhân trong bối cảnh mùi hôi phát ra từ các tòa nhà đổ sập. Đến nay, hai trận động đất liên tiếp tại Venezuela đã khiến ít nhất 2.295 người thiệt mạng và 11.267 người bị thương.

Các trận động đất cũng gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng đường bộ tại bang Trung Bắc La Guaira, đồng thời gây ra những thiệt hại nhẹ tại Caracas và các bang khác thuộc miền Trung Venezuela.

Bộ Giao thông Vận tải Venezuela xác nhận dịch vụ đường sắt công cộng tại thành phố Los Teques đã hoạt động trở lại. Đây là hệ thống giao thông cuối cùng khôi phục dịch vụ sau động đất.

Trên tài khoản Instagram, bộ cho biết tuyến tàu điện ngầm Los Teques - kết nối thủ phủ của bang Miranda với Caracas - đã trải qua quá trình đánh giá và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi hoạt động trở lại.

Hệ thống đường sắt kết nối Caracas với khu vực Valles del Tuy thuộc bang Miranda và tuyến tàu điện ngầm Valencia phục vụ thành phố đông dân thứ ba của Venezuela hiện cũng hoạt động bình thường.

Trong khi đó, các nước vẫn đang tích cực hỗ trợ Venezuela trong công tác tìm kiếm, cứu nạn. Theo thông báo của lực lượng vũ trang Jordan, nước này phối hợp cùng Qatar đã gửi hàng viện trợ nhân đạo, vật tư y tế và lương thực tới Venezuela để hỗ trợ công tác cứu trợ.

Theo chỉ thị của Quốc vương Jordan Abdullah II, một máy bay vận tải quân sự C-17 của Qatar đã cất cánh từ Amman đến Caracas, chở theo 26 tấn vật tư y tế, trang thiết bị và thực phẩm thiết yếu.

Thông báo cũng cho biết một máy bay khác của Qatar chở theo hàng viện trợ nhân đạo, trang thiết bị và thực phẩm dự kiến khởi hành từ Amman trong ngày 3/7.

Cũng trong ngày 2/7, một máy bay do hãng hàng không quốc gia Tây Ban Nha Iberia thuê và chở theo 131 người được sơ tán từ Venezuela đã hạ cánh xuống sân bay Adolfo Suarez Madrid-Barajas ở Madrid.

Chuyến bay này nằm trong chiến dịch hồi hương do Chính phủ Tây Ban Nha triển khai sau trận động đất tàn phá tại Venezuela, nâng tổng số người được đưa về nước lên 312 người./.

Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela Ngày 2/7 (giờ địa phương), tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, đoàn Việt Nam đã chia lực lượng thành các hướng theo đề nghị của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, đưa ra được 7 thi thể nạn nhân, phối hợp tìm và bàn giao cho nước bạn 12 điểm nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt.