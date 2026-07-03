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Ngân hàng Thế giới hủy mục tiêu tài chính khí hậu sau sức ép từ Mỹ

Quyết định này được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang từng bước thay đổi định hướng hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngọc Quang
Trụ sở Ngân hàng Thế giới ở Washington, D.C Mỹ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Trụ sở Ngân hàng Thế giới ở Washington, D.C Mỹ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo tờ The Wall Street Journal, Ngân hàng Thế giới (WB) đã quyết định bãi bỏ một mục tiêu quan trọng về tài chính khí hậu sau nhiều tháng chịu sức ép từ Mỹ, cổ đông lớn nhất và có quyền phủ quyết trên thực tế tại Ngân hàng Thế giới.

Quyết định này được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang từng bước thay đổi định hướng hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cụ thể, Ngân hàng Thế giới hôm 30/6 thông báo sẽ gia hạn Kế hoạch Hành động về Biến đổi Khí hậu, nhưng đồng thời chấm dứt mục tiêu dành 45% tổng nguồn vốn tài trợ cho các dự án mang lại lợi ích về khí hậu.

Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng giữa các cổ đông của Ngân hàng Thế giới. Nhiều nước châu Âu cùng các quốc gia đang phát triển vay vốn Ngân hàng Thế giới đã vận động giữ nguyên mục tiêu tài chính khí hậu và bảo vệ kế hoạch hành động khí hậu song chính quyền Mỹ đã thúc đẩy việc bãi bỏ mục tiêu này.

Trong thư gửi nhân viên, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga khẳng định hoạt động của ngân hàng trong lĩnh vực khí hậu sẽ vẫn tiếp tục và luôn dựa trên nhu cầu của các quốc gia vay vốn, nhằm hỗ trợ các nước thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), hiệp định khí hậu quan trọng nhất thế giới.

Trước đó, Mỹ cũng đã thúc đẩy Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng phát triển đa phương tăng tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng cho rằng mục tiêu tài chính khí hậu của Ngân hàng Thế giới làm giảm hiệu quả hoạt động, bóp méo các quyết định kinh tế và khiến ngân hàng xa rời sứ mệnh phát triển cốt lõi./.

(TTXVN/Vietnam+)
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