Tàu container chạy bằng LNG lớn nhất thế giới chính thức khai thác tuyến Á-Âu

Tập đoàn vận tải biển CMA CGM của Pháp ngày 2/7 đã đưa vào khai thác tàu container chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới trên tuyến vận tải Á-Âu, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đẩy mạnh chiến lược tăng cường năng lực hàng hải và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng.



Mang tên CMA CGM Notre Dame, con tàu dài gần 400 m, rộng hơn 62 m và có sức chở tối đa 24.000 container. Sau lễ khánh thành tại cảng Le Havre, tàu sẽ khởi hành sang châu Á từ ngày 6/7, đi qua các cảng Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Tanger Med, Port Klang, Singapore, Diêm Điền (Yantian, Thâm Quyến), Thượng Hải và Ninh Ba trước khi trở lại châu Âu. Toàn bộ hành trình kéo dài hơn 100 ngày.



Trên chiều từ châu Âu sang châu Á, tàu vận chuyển hóa chất, thực phẩm, rượu vang, dược phẩm, máy móc công nghiệp và hàng xa xỉ; chiều ngược lại chủ yếu chở hàng điện tử, quần áo, đồ gia dụng và nhiều mặt hàng tiêu dùng. Tùy cơ cấu hàng hóa, tổng giá trị lô hàng trên tàu có thể đạt từ 2,5-3 tỷ euro.



Đây là chiếc đầu tiên trong loạt 10 tàu container siêu lớn chạy LNG mang cờ Pháp mà CMA CGM dự kiến tiếp nhận đến đầu năm 2028. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CMA CGM Rodolphe Saadé cho rằng việc mở rộng năng lực vận tải trên tuyến Á-Âu có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực cạnh tranh của châu Âu, nhất là khi các cuộc khủng hoảng địa chính trị gần đây bộc lộ những điểm yếu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông, nguy cơ gián đoạn các tuyến hàng hải quốc tế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại, khiến việc bảo đảm tự do hàng hải và tăng cường năng lực vận tải biển trở thành ưu tiên của châu Âu.



Theo CMA CGM, sử dụng LNG giúp giảm khoảng 20-25% lượng khí CO2 phát thải so với nhiên liệu dầu nặng truyền thống, gần như loại bỏ hoàn toàn khí lưu huỳnh, giảm tới 85% lượng oxit nitơ và khoảng 95% bụi mịn. Động cơ công suất 80.000 mã lực của tàu cũng được thiết kế để có thể sử dụng nhiên liệu sinh học bio-LNG và nhiên liệu tổng hợp e-LNG trong tương lai.



Bên cạnh đó, con tàu được tích hợp nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép tối ưu hóa hải trình, điều chỉnh hướng đi theo thời gian thực và giảm mức tiêu hao nhiên liệu. CMA CGM cho biết việc ứng dụng AI trên toàn đội tàu giúp cắt giảm khoảng 600.000 tấn khí CO2 mỗi năm thông qua mô phỏng hành trình và lựa chọn phương án vận hành hiệu quả nhất.

Theo quy định FuelEU Maritime của EU, các tàu cập cảng trong khối sẽ phải từng bước cắt giảm cường độ phát thải khí nhà kính của nhiên liệu sử dụng, hướng tới mục tiêu giảm khoảng 80% vào năm 2050. CMA CGM cũng đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào cùng thời điểm.



Việc đưa tàu vào khai thác diễn ra trong bối cảnh EU coi vận tải biển là lĩnh vực chiến lược. Tháng 3/2026, EU đã thông qua Chiến lược Cảng biển và Chiến lược Công nghiệp Hàng hải nhằm nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thúc đẩy chuyển đổi xanh và số hóa, đồng thời củng cố vị thế của ngành vận tải biển châu Âu.

Theo Ủy ban châu Âu, khoảng 80% thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển, trong khi các cảng biển của EU xử lý khoảng 75% kim ngạch thương mại đối ngoại của khối./.

Tàu container khổng lồ đi qua eo Bab al-Mandab và Biển Đỏ an toàn Chủ tịch Cơ quan Quản lý kênh đào Suez khẳng định kênh đào đã hoàn toàn sẵn sàng để đón những tàu container lớn nhất thế giới.

​