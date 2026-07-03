Cổ phiếu chip biến động mạnh giữa kỳ vọng AI và rủi ro lãi suất tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn trên thị trường quốc tế đang đi kèm mức độ biến động ngày càng lớn, khi triển vọng đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo (AI) tiếp tục đối mặt rủi ro từ lạm phát, lãi suất và chi phí huy động vốn.

Nhà quản lý danh mục Philipp Paulus của Công ty FGTC Investment nhận định ngành bán dẫn vẫn là một trong những lĩnh vực diễn biến tích cực nhất trong năm 2026, dù nhóm doanh nghiệp công nghệ lớn gần đây có dấu hiệu suy yếu.

Tuy nhiên, biến động mạnh của cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ Micron cho thấy tâm lý thị trường có thể thay đổi rất nhanh.

Sau khi công bố doanh thu quý 2 ở mức kỷ lục, cổ phiếu Micron đã tăng hơn 15% trong một phiên giao dịch. Trước đó, cổ phiếu này từng giảm gần 18%, và sau nhịp phục hồi lại tiếp tục giảm khoảng 16%.

Diễn biến này phản ánh mức độ nhạy cảm cao của các doanh nghiệp bán dẫn trước kết quả kinh doanh, triển vọng nhu cầu AI và thay đổi của môi trường kinh tế vĩ mô.

Theo ông Paulus, một trong những biến số quan trọng nhất đối với thị trường hiện nay là chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ưu tiên theo dõi được cho là tăng 4,1% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong gần 3 năm, chủ yếu do giá năng lượng tăng mạnh liên quan tới xung đột Iran.

Lạm phát cao hơn mục tiêu khiến khả năng Fed giảm lãi suất trong năm 2026 trở nên kém rõ ràng hơn. Thị trường hợp đồng tương lai thậm chí được cho là đã bắt đầu tính tới nguy cơ có thêm một đợt tăng lãi suất trong năm nay.

Mặt bằng lãi suất cao có thể làm gia tăng đáng kể chi phí triển khai các dự án Trí tuệ Nhân tạo quy mô lớn, vốn đòi hỏi đầu tư lớn vào trung tâm dữ liệu, chip và hạ tầng điện toán.

Nếu dòng tiền hoạt động không đủ trang trải cho các kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp có thể phải tăng vay nợ hoặc phát hành thêm cổ phiếu. Đây là những yếu tố có thể tác động tới lợi nhuận, cơ cấu vốn và định giá của các công ty công nghệ trong các quý tới.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát có thể giảm bớt nếu giá dầu tiếp tục hạ nhiệt sau khi eo biển Hormuz được mở lại. Theo đánh giá của ông Paulus, nếu xu hướng này kéo dài, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể có thêm dư địa để điều chỉnh chính sách trong những tháng tới.

Trong bối cảnh thị trường chưa rõ xu hướng, chuyên gia này cho rằng việc duy trì danh mục đa dạng hóa giữa các ngành và các loại tài sản vẫn là yếu tố quan trọng.

Ông giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức khoảng 70%, đồng thời duy trì một phần thanh khoản có sinh lãi thông qua trái phiếu chính phủ ngắn hạn để sẵn sàng tận dụng các đợt điều chỉnh của thị trường.

Vàng tiếp tục được ông Paulus đánh giá là một kênh đầu tư đáng chú ý trong môi trường bất ổn và tranh luận về hướng đi của chính sách tiền tệ. Theo quan điểm của ông, việc tăng dần tỷ trọng vàng khi giá điều chỉnh có thể góp phần nâng tính ổn định của danh mục đầu tư./.

Làn sóng chip AI kích hoạt đợt tăng giá cổ phiếu công nghệ Trung Quốc Sự tự tin ngày càng lớn về chip trí tuệ nhân tạo (AI) đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư, kích hoạt đợt tăng giá cổ phiếu trị giá 240 tỷ USD tại thị trường Trung Quốc.