Tàu container khổng lồ đi qua eo Bab al-Mandab và Biển Đỏ an toàn

Tàu container khổng lồ CMA CGM Jules Verne đi qua eo biển Bab al-Mandab và Biển Đỏ an toàn, tiếp tục hành trình về phía Bắc đi qua kênh đào Suez. Con tàu xuất phát từ Singapore và hướng đến Lebanon, có độ dài 396m, rộng 53,6m và có tổng trọng tải 176.000 tấn.

Đây là lần thứ ba CMA CGM đi qua kênh đào Ai Cập và là lần đầu tiên tàu đi về phía Bắc từ eo biển Bab Al-Mandab theo chương trình khuyến khích mới của Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA).

Chủ tịch SCA, ông Osama Rabie, đã kiểm tra hoạt động hàng hải trên tàu, khẳng định kênh đào đã hoàn toàn sẵn sàng để đón những tàu container lớn nhất thế giới.

Trong cùng chuyến đi, ông Rabie cũng quan sát tàu CMA CGM Helium - dài 335m, rộng 51m, với tổng trọng tải 130.000 tấn - trong chuyến hải trình đầu tiên qua kênh đào, khởi hành từ Singapore đến Alexandria.

Để đảm bảo an toàn cho việc di chuyển, SCA triển khai một đội ngũ hoa tiêu cao cấp chuyên trách, hỗ trợ dẫn đường từ các tàu kéo đi kèm, đồng thời giám sát theo thời gian thực từ văn phòng giao thông chính và các trạm hoa tiêu dọc theo tuyến đường thủy.

Ông Rabie ca ngợi mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa SCA và CMA CGM, nhấn mạnh cam kết của hãng tàu trong việc sử dụng kênh đào dù gặp những thách thức an ninh gần đây ở khu vực Biển Đỏ.

Việc hai tàu CMA CGM lớn di chuyển sau các chuyến tàu quan trọng khác sau Hội nghị thượng đỉnh Sharm El-Sheikh thành công, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến tranh kéo dài hai năm của Israel tại Gaza.

SCA đã đưa ra các sáng kiến gần đây, bao gồm các ưu đãi cho các hãng tàu và tăng cường các biện pháp an toàn, nhằm khôi phục niềm tin và khuyến khích ngành hàng hải nối lại hoạt động bình thường trên tuyến đường thủy này. Đây là nơi xử lý khoảng 12% thương mại toàn cầu.

Theo SCA, đã có 28 chuyến tàu container cỡ trung (130.000-160.000 tấn) trên tuyến đường từ châu Âu sang châu Á, trong đó có 19 chuyến của hãng vận tải khổng lồ CMA CGM của Pháp và chín chuyến của tập đoàn vận tải MSC Thụy Điển-Italy.

SCA dự kiến sẽ sớm tăng cường các cuộc họp với các hãng tàu lớn để thảo luận về việc tạo điều kiện cho sự trở lại sắp tới của tàu container, có thể thông qua các chuyến đi thử nghiệm hoặc khôi phục hoàn toàn theo từng giai đoạn.

Sự trở lại của các tàu khổng lồ diễn ra sau một thời gian kinh tế suy thoái, với doanh thu từ kênh đào Suez giảm hơn 60% vào năm 2024, lên tới gần 7 tỷ USD.

Kênh đào Suez, một trong những tuyến đường thủy chiến lược nhất thế giới, nối liền Biển Địa Trung Hải với Biển Đỏ, cung cấp tuyến đường biển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á./.

