Iran đưa ra yêu cầu mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Ngày 2/7, Iran đã đưa ra cảnh báo rằng tất cả các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz phải tuân thủ các tuyến hàng hải do nước này phê duyệt, nếu không sẽ phải đối mặt với “phản ứng cứng rắn.”

Thông báo do Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran đưa ra và được truyền hình nhà nước dẫn lại, nhấn mạnh việc kiểm soát các tuyến đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh Tehran tiếp tục đối thoại với các bên trung gian về việc chấm dứt xung đột.

Theo tuyên bố của quân đội Iran, mọi tàu thuyền “không tuân thủ, đi chệch tuyến quy định hoặc không chấp hành quy trình hàng hải của Iran” sẽ bị đáp trả ngay lập tức.

Tehran cũng cảnh báo mọi hành động can thiệp của lực lượng Mỹ tại khu vực này sẽ “đối mặt với phản ứng nhanh chóng và dứt khoát.”

Căng thẳng gia tăng sau khi các nhà ngoại giao Mỹ và Iran vừa có cuộc tiếp xúc gián tiếp tại Qatar ngày 2/7, với sự tham gia của các bên trung gian gồm Qatar và Pakistan.

Truyền thông khu vực cho biết các cuộc thảo luận ghi nhận “tiến triển tích cực” và các bên thống nhất tiếp tục đối thoại trong thời gian tới.

Trước đó, Mỹ và nhiều nước Vùng Vịnh khẳng định không chấp nhận việc Iran áp đặt thu phí hoặc kiểm soát độc quyền các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz- nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu đi qua trước khi xảy ra xung đột.

Dù căng thẳng leo thang, lưu lượng tàu qua eo biển vẫn có dấu hiệu phục hồi. Theo dữ liệu hàng hải, tuần qua có ít nhất 258 tàu đi qua khu vực, tăng so với 138 tàu của tuần trước đó, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình trước xung đột.

Các chuyên gia nhận định tình hình tại eo biển Hormuz hiện “không ổn định,” khi các hãng vận tải phải liên tục điều chỉnh lộ trình dựa trên đánh giá an ninh và diễn biến chính trị theo thời gian thực.

Cùng ngày tại New York (Mỹ), Bahrain đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét các biện pháp nhằm ứng phó với tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực, trong đó có việc tăng cường cơ chế giám sát và thúc đẩy tuân thủ các nghị quyết liên quan.

Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái của Iran thời gian qua đã gây thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự và ảnh hưởng đến người dân, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo đảm an ninh và ổn định khu vực.

Ông kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm góp phần giảm căng thẳng và duy trì hòa bình, an ninh quốc tế./.

Lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz vượt 10 triệu thùng mỗi ngày Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận hòa bình tạm thời với Iran, lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz đã phục hồi đáng kể sau giai đoạn xung đột khiến hoạt động gần như tê liệt.