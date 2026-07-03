Nhận định Argentina vs Cape Verde: Ronaldo gọi, Messi sẽ lập tức trả lời?

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã cùng đội tuyển Bồ Đào Nha bước tiếp vào vòng 1/8 World Cup năm nay. Người hâm mộ chắc chắn sẽ chờ đợi cái tên tiếp theo tiến vào vòng 16 đội là Lionel Messi.

Vòng 1/16 kỳ World Cup 2026 sẽ chứng kiến một trong những cuộc đối đầu mang tính biểu tượng, kỳ lạ và cũng giàu cảm xúc bậc nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Đó là cuộc chạm trán giữa nhà đương kim vô địch đang trên hành trình bảo vệ ngai vàng là đội tuyển Argentina, và hiện tượng thú vị bậc nhất của giải đấu năm nay Cape Verde.

Một bên là gã khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ, sở hữu siêu sao vĩ đại Lionel Messi. Một bên là quốc gia nhỏ bé với dân số chưa đầy một triệu người, lần đầu tiên trong lịch sử hít thở bầu không khí của vòng đấu loại trực tiếp bóng đá nam thế giới.

Khoảng cách về đẳng cấp, giá trị đội hình và kinh nghiệm đỉnh cao là không thể đong đếm, nhưng trong 90 phút sắp tới, mọi thống kê lịch sử đều sẽ phải tạm lùi lại để nhường chỗ cho những diễn biến khó lường của trái bóng tròn./.