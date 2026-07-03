Ronaldo ghi bàn, Bồ Đào Nha 'đại chiến' Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau khi có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Croatia ở vòng 32 đội.

Cristiano Ronaldo và Gonçalo Ramos thay nhau tỏa sáng để mang chiến thắng về cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Thẳng tiến vào vòng 1/8, đối thủ của Bồ Đào Nha chính là Tây Ban Nha - đội bóng đã vượt qua Áo 3-0 nhờ các bàn thắng của Mikel Oyarzabal (cú đúp) và Pedro Porro.

Trên sân Toronto, Bồ Đào Nha chính là đội bóng nhập cuộc tốt hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm nhưng không thể đưa bóng vào lưới Croatia trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục chơi ép sân nhưng bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 53 sau pha dứt điểm của Ivan Perisic.

Để thủng lưới trước, Bồ Đào Nha gia tăng sức ép và những nỗ lực của họ được đền đáp khi trọng tài cho hưởng penalty sau tình huống Veiga bị kéo trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Cristiano Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa 1-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của CR7 tại vòng knock-out World Cup.

Những bàn thắng liên tiếp khiến cho trận đấu càng trở nên hấp dẫn khi hai đội chơi tấn công tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Phút 90+5, niềm vui đã đến với Bồ Đào Nha khi Gonçalo Ramos đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha sau đường chuyền của Leao.

Kịch tính đẩy lên cao ở phút 90+13 khi Gvardiol dứt điểm tung lưới Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng khi xác định một cầu thủ của Croatia đã việt vị.

2-1 cũng là kết quả cuối cùng. Bồ Đào Nha đã trở thành cái tên tiếp theo góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Đội hình ra sân: Bồ Đào Nha: Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Vitinha, Joao Neves - Neto, Bruno Fernandes, Leao - Ronaldo Croatia: Livakovic - Stanisic, Pongracic, Sutalo, Perisic - Kovacic, Modric - Vlasic, Sucic, Baturina - Budimir. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Croatia là đội giao bóng trước. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 3': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ không quá cao. Croatia là đội tung ra cú sút đầu tiên nhưng không tạo ra khó khăn cho thủ thành Costa. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 4': Bruno đã liên tiếp tung ra hai cú sút trong vòng cấm nhưng không thể vượt qua hàng thủ của Croatia. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 9': Bồ Đào Nha tiếp tục tạo ra sóng gió trước khung thành của Croatia nhưng Ronaldo đã đánh đầu hụt sau tình huống chuyền bóng của đồng đội. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 12': Bồ Đà Nha được hưởng đá phạt nguy hiểm. Ronaldo là người đứng trước quả phạt nhưng cú sút của anh không vượt qua hàng rào. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 16': Xuất phát từ tình huống đá phạt góc, Veiga bật cao đánh đầu nguy hiểm nhưng bóng đi vọt xà ngang. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 23': Bồ Đào Nha đang là đội kiểm soát nhiều bóng hơn và tạo nhiều pha bóng nguy hiểm, nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 30': Cancelo thực hiện đường tạt bóng rất nguy hiểm nhưng cả Bruno và Ronaldo đều không thể chạm vào bóng. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 33': Bruno liên tiếp thực hiện đường căng ngang nguy hiểm nhưng không thể vượt qua thủ thành và hậu vệ của Croatia. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 41': Bồ Đào Nha vẫn đang chơi ép sân nhưng chưa thể tạo ra sự khác biệt, đó là bàn thắng vào lưới Croatia. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 45'+5: Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 46': Hiệp 2 bắt đầu. Croatia có sự thay đổi người đầu tiên khi Matanović được tung vào sân thay cho Budimir. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 48': Kovacic tung ra cú sút căng trong vòng cấm nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành đáng tiếc. Bồ Đào Nha-Croatia 0-1 53': Nhận bóng từ Stanisic, Perisic thoải mái dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho Croatia. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-Croatia 0-1 58': Leao tung ra cú sút căng đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành Croatia. Bồ Đào Nha-Croatia 0-1 60': Ronaldo thoát xuống nhận bóng từ đồng đội, xử lý tinh tế rồi dứt điểm đưa bóng vào lưới Croatia, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Bồ Đào Nha-Croatia 0-1 65': Trọng tài đang đích thân kiểm tra VAR sau tình huống Veiga bị 1 cầu thủ Croatia ôm chặt ở trong vòng 16m50. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài cho Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền. Bồ Đào Nha-Croatia 1-1 68': Từ chấm 11m, Ronaldo lạnh lùng sút bóng chính giữa gôn, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-Croatia 1-1 77': Matanović tung ra cú sút căng nhưng thủ thành Costa đã xuất sắc cản phá. Bồ Đào Nha-Croatia 1-1 81': Rúben Neves vào thay cho Ronaldo. Bồ Đào Nha-Croatia 1-1 88': Pasalic băng vào đánh đầu cận thành nhưng đưa bóng đi chệch khung thành đáng tiếc. Bồ Đào Nha-Croatia 1-1 90': Hiệp 2 có 10 phút bù giờ. Bồ Đào Nha-Croatia 2-1 90'+5: Gonçalo Ramos đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha sau đường chuyền của Leao. ﻿ ﻿﻿ ﻿﻿ ﻿ (Ảnh: AFP/TTXVN) Bồ Đào Nha-Croatia 2-1 90'+9: Trận đấu đang diễn ra rất căng khi Croatia buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Bồ Đào Nha-Croatia 2-1 90'+13: Croatia có bàn thắng gỡ hòa 2-2 kịch tính do công Gvardiol. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ Croatia đã việt vị. Bồ Đào Nha-Croatia 2-1 90'+19: Hết giờ! Bồ Đào Nha ngược dòng đánh bại Croatia 2-1 để vào vòng 1/8 World Cup 2026.