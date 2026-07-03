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Thắng đậm Áo, Tây Ban Nha hiên ngang bước vào vòng 1/8 World Cup 2026

Marc Cucurella và Mikel Oyarzabal có ngày thi đấu ấn tượng để giúp Tây Ban Nha thắng đậm Áo 3-0, qua đó ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Huy Khánh
Mikel Oyarzabal lập cú đúp mang chiến thắng về cho Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Mikel Oyarzabal lập cú đúp mang chiến thắng về cho Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 206 sau khi có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội tuyển Áo ở vòng 32 đội.

Dàn sao của Tây Ban Nha có ngày thi đấu thăng hoa để tạo thế trận áp đảo trước có niềm vui trọn vẹn, trong đó phải kể đến Mikel Oyarzabal và Marc Cucurella.

Bộ đôi Marc Cucurella-Mikel Oyarzabal đã thi đấu rất ăn ý trong trận đấu này để góp công lớn giúp Tây Ban Nha chiến thắng.

Phút 36, Cucurella thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Oyarzabal dứt điểm 1 chạm làm tung lưới đối phương, ghi bàn mở tỷ số.

Đến phút 89, tân binh của Real Madrid lại có đường chuyền hoàn hảo để Oyarzabal băng xuống đặt lòng đánh bại thủ môn Schlage, ấn định chiến thắng 3-0.

Xen giữa hai pha lập công của Oyarzabal là bàn thắng của Pedro Porro ở phút 66 sau tình huống kiến tạo của Baena.

Thắng đậm Áo 3-0, Tây Ban Nha hiên ngang bước vào vòng 1/8 World Cup 2026, và chờ đợi xem đối thủ tiếp theo sẽ là Bồ Đào Nha hay Croatia./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tây Ban Nha-Áo #Đội tuyển Tây Ban Nha #Mikel Oyarzabal #Marc Cucurella #World Cup 2026 Tây Ban Nha
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