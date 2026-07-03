Xem trực tiếp Bồ Đào Nha-Croatia tại World Cup 2026 trên kênh nào?

Vào lúc 6g sáng hôm nay (3/7, theo giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha và Croatia sẽ bước vào trận "đại chiến" tranh tấm vé vòng 1/8 World Cup 2026.

Đây được xem là trận cầu tâm điểm vòng 32 đội khi mà cả Bồ Đào Nha và Croatia đều gây ra sự tiếc nuối nếu một trong 2 phải sớm dừng cuộc chơi.

Tại giải đấu này, Bồ Đào Nha được đánh giá cao nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng khi chỉ giành vị trí nhì bảng đấu không quá khó khăn.

Vì thế, người hâm mộ đội bóng này vẫn chờ đợi các ngôi sao của họ sẽ tỏa sáng và khẳng định vị thế của mình ở vòng knock-out.

Tuy nhiên, thách thức dành cho Bồ Đào Nha cũng không hề dễ thở, bởi Croatia là đội bóng luôn biết cách tạo khó khăn cho đối phương, đặc biệt là ở vòng knock-out.

Ngoài cuộc so tài giữa Bồ Đào Nha và Croatia, tất cả đều chờ đợi màn đối đầu của Cristiano Ronaldo và Luka Modric - thủ lĩnh của hai đội bóng và từng là đồng đội ở Real Madrid.

Cuộc chạm trán được chờ đợi này cũng có thể là lần cuối cùng ra sân ở World Cup của một trong hai ngôi sao này.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV9./.

Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 3/7: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hẹn nhau ở vòng 1/8 Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ biến trận "chung kết sớm" ở vòng 1/8 World Cup 2026 thành hiện thực nếu như cùng giành chiến thắng ở loạt trận sáng 3/7.