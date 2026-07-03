Thể thao

Bóng đá

Xem trực tiếp Bồ Đào Nha-Croatia tại World Cup 2026 trên kênh nào?

Vào lúc 6g sáng hôm nay (3/7, theo giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha và Croatia sẽ bước vào trận "đại chiến" tranh tấm vé vòng 1/8 World Cup 2026.

Ronaldo sẽ tỏa sáng để đi tiếp hay phải chia tay giấc mơ World Cup? (Ảnh: THX/TTXVN)
Ronaldo sẽ tỏa sáng để đi tiếp hay phải chia tay giấc mơ World Cup? (Ảnh: THX/TTXVN)

Vào lúc 6g sáng hôm nay (3/7, theo giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha và Croatia sẽ bước vào trận "đại chiến" tranh tấm vé vòng 1/8 World Cup 2026.

Đây được xem là trận cầu tâm điểm vòng 32 đội khi mà cả Bồ Đào Nha và Croatia đều gây ra sự tiếc nuối nếu một trong 2 phải sớm dừng cuộc chơi.

Tại giải đấu này, Bồ Đào Nha được đánh giá cao nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng khi chỉ giành vị trí nhì bảng đấu không quá khó khăn.

Vì thế, người hâm mộ đội bóng này vẫn chờ đợi các ngôi sao của họ sẽ tỏa sáng và khẳng định vị thế của mình ở vòng knock-out.

Tuy nhiên, thách thức dành cho Bồ Đào Nha cũng không hề dễ thở, bởi Croatia là đội bóng luôn biết cách tạo khó khăn cho đối phương, đặc biệt là ở vòng knock-out.

Ngoài cuộc so tài giữa Bồ Đào Nha và Croatia, tất cả đều chờ đợi màn đối đầu của Cristiano Ronaldo và Luka Modric - thủ lĩnh của hai đội bóng và từng là đồng đội ở Real Madrid.

Cuộc chạm trán được chờ đợi này cũng có thể là lần cuối cùng ra sân ở World Cup của một trong hai ngôi sao này.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV9./.

(Vietnam+)
#Bồ Đào Nha-Croatia #Cristiano Ronaldo #Luka Modric #World Cup 2026 Bồ Đào Nha Croatia
Theo dõi VietnamPlus

WORLD CUP 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Không khí World Cup bao trùm đại lộ Paseo de la Reforma khi hàng nghìn cổ động viên cùng hướng về màn hình lớn theo dõi trận đấu của đội tuyển Mexico. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

World Cup 2026: Phần thưởng cho những chiến binh

Chiến thắng trước Ecuador của đội Mexico không chỉ mở ra cánh cửa vào vòng 1/8 World Cup 2026 mà còn tiếp thêm hy vọng để đội tuyển chủ nhà viết tiếp câu chuyện kỳ diệu trên chính quê hương mình.

Đức bị loại khỏi World Cup 2026 sau loạt sút luân lưu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

‏ World Cup 2026: Cuộc khủng hoảng niềm tin

Thất bại của tuyển Đức tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội sau khi Thủ tướng Đức đăng thông điệp chúc mừng đội tuyển vì đã "truyền cảm hứng bằng tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết."