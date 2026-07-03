Trực tiếp Bồ Đào Nha-Croatia 0-0: Cristiano Ronaldo đá chính

Trận "đại chiến" Bồ Đào Nha và Croatia thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân vận động Toronto vào lúc 6g sáng 3/7 (theo giờ Việt Nam).

Cristiano Ronaldo tiếp tục đá chính và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng đúng lúc để mang chiến thắng về cho đội nhà.

Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 4': Bruno đã liên tiếp tung ra hai cú sút trong vòng cấm nhưng không thể vượt qua hàng thủ của Croatia. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 3': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ không quá cao. Croatia là đội tung ra cú sút đầu tiên nhưng không tạo ra khó khăn cho thủ thành Costa. Bồ Đào Nha-Croatia 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Croatia là đội giao bóng trước. Đội hình ra sân: Bồ Đào Nha: Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Vitinha, Joao Neves - Neto, Bruno Fernandes, Leao - Ronaldo Croatia: Livakovic - Stanisic, Pongracic, Sutalo, Perisic - Kovacic, Modric - Vlasic, Sucic, Baturina - Budimir.