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Cristiano Ronaldo thiết lập thêm hàng loạt kỷ lục tại World Cup

Ở tuổi 41 và 147 ngày, siêu sao Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ nhiều tuổi nhất góp mặt và ghi bàn tại vòng knock-out World Cup.

Huy Khánh
Ronaldo tiếp tục lập kỷ lục tại World Cup. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ronaldo tiếp tục lập kỷ lục tại World Cup. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cristiano Ronaldo không chỉ góp công lớn giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia 2-1 ở vòng 1/16 World Cup 2026 mà còn thiết lập nhiều kỷ lục mới trong sự nghiệp.

Ở trận đấu với Croatia, Ronaldo chính là người mở ra chiến thắng ngược dòng cho Bồ Đào Nha với bàn thắng từ chấm 11m gỡ hòa 1-1 ở phút sau 68.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của CR7 tại vòng knock-out một kỳ World Cup, đồng thời giúp anh nâng tổng số lần lập công trong sự nghiệp lên con số 976.

Với pha lập công này, Ronaldo đã ghi danh mình vào lịch sử khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập công ở vòng knock-out World Cup ở tuổi 41 và 147 ngày.

Ronaldo cũng chính là cầu thủ ngoài thủ môn lớn tuổi nhất từng đá chính ở một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp của World Cup.

Theo thống kê của Squawka, Ronaldo còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi từ 25 bàn thắng trở lên tại hai giải đấu lớn nhất thế giới và châu Âu cấp đội tuyển quốc gia là World Cup cùng Euro.

Thành tích ấn tượng này cho thấy sự bền bỉ đáng khâm phục của Ronaldo sau hơn hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp.

Trước đó, Ronaldo cũng đã cùng với Lionel Messi đi vào lịch sử với 6 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (kể từ World Cup 2006).

Ronaldo hiện cũng đang là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup sau khi lập công trong trận thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan.

Với việc Bồ Đào Nha đã giành quyền vào vòng 1/8, Cristiano Ronaldo sẽ có cơ hội để thiết lập nên cột mốc mới trong sự nghiệp./.

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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