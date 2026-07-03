Xem trực tiếp trận Thụy Sĩ-Algeria tại World Cup 2026 trên kênh nào, ở đâu?

Loạt trận World Cup 2026 sáng 3/7 sẽ khép lại bằng cuộc chạm trán giữa Thụy Sĩ và Algeria thuộc vòng 1/16 vào lúc 10g (theo giờ Việt Nam) trên sân BC Place.

Với nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình, Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn so với đại diện châu Phi ở trận cầu này.

Tại vòng bảng, Thụy Sĩ cũng đã phần nào thể hiện đẳng cấp của mình khi giành được vị trí nhất bảng B.

Sau trận hòa bất ngờ trước Qatar, Thụy Sĩ đã nhanh chóng trở lại ấn tượng bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Bosnia & Herzegovina cùng Canada.

Đối đầu Algeria, đội bóng xứ đồng hồ đang hướng đến lần đầu tiên trong lịch sử giành được ba chiến thắng liên tiếp tại một kỳ World Cup.

Trái ngược Thụy Sĩ, Algeria giành quyền góp mặt ở vòng 1/16 với tư cách là một trong 8 đội bóng xếp thứ ba có thành tích tốt trong số 12 bảng đấu.

Tuy nhiên, đội bóng châu Phi này không vì thế mà dễ dàng chấp nhận lép vế trong cuộc đối đầu với Thụy Sĩ.

Algeria cũng đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước một đại diện châu Âu tại World Cup kể từ khi đánh bại Tây Đức tại giải đấu năm 1982.

Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Algeria sẽ được trực tiếp trên kênh VTV3, VTV6, VTV9./.

Ronaldo ghi bàn, Bồ Đào Nha 'đại chiến' Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup Cristiano Ronaldo và Gonçalo Ramos thay nhau tỏa sáng để giúp Bồ Đào Nha ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Croatia, để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.