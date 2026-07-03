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Xem trực tiếp trận Thụy Sĩ-Algeria tại World Cup 2026 trên kênh nào, ở đâu?

Sau hành trình vòng bảng ấn tượng, Thụy Sĩ đang hướng đến mục tiêu đánh bại Algeria để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026 đồng thời có lần đầu thắng 3 trận liên tiếp ở sân chơi thế giới.

Thụy Sĩ sẽ tiếp đà thăng hoa để giành quyền đi tiếp ở World Cup 2026? (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thụy Sĩ sẽ tiếp đà thăng hoa để giành quyền đi tiếp ở World Cup 2026? (Ảnh: AFP/TTXVN)

Loạt trận World Cup 2026 sáng 3/7 sẽ khép lại bằng cuộc chạm trán giữa Thụy Sĩ và Algeria thuộc vòng 1/16 vào lúc 10g (theo giờ Việt Nam) trên sân BC Place.

Với nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình, Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn so với đại diện châu Phi ở trận cầu này.

Tại vòng bảng, Thụy Sĩ cũng đã phần nào thể hiện đẳng cấp của mình khi giành được vị trí nhất bảng B.

Sau trận hòa bất ngờ trước Qatar, Thụy Sĩ đã nhanh chóng trở lại ấn tượng bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Bosnia & Herzegovina cùng Canada.

Đối đầu Algeria, đội bóng xứ đồng hồ đang hướng đến lần đầu tiên trong lịch sử giành được ba chiến thắng liên tiếp tại một kỳ World Cup.

Trái ngược Thụy Sĩ, Algeria giành quyền góp mặt ở vòng 1/16 với tư cách là một trong 8 đội bóng xếp thứ ba có thành tích tốt trong số 12 bảng đấu.

Tuy nhiên, đội bóng châu Phi này không vì thế mà dễ dàng chấp nhận lép vế trong cuộc đối đầu với Thụy Sĩ.

Algeria cũng đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước một đại diện châu Âu tại World Cup kể từ khi đánh bại Tây Đức tại giải đấu năm 1982.

Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Algeria sẽ được trực tiếp trên kênh VTV3, VTV6, VTV9./.

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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