Ghana đặt mục tiêu nối dài hành trình của bóng đá châu Phi tại World Cup 2026

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ghana, ông Carlos Queiroz, cho rằng đội bóng của ông có "trách nhiệm" đưa thêm một đại diện của châu Phi vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau khi nhiều đội bóng của lục địa Đen phải dừng bước ở vòng đấu loại trực tiếp.

Phát biểu ngày 2/7 trước trận gặp Colombia tại vòng 32 đội, ông Queiroz cho biết: "Trận đấu tới là một thách thức nữa đối với chúng tôi. Chúng tôi phải cải thiện thành tích. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa thêm một đội tuyển châu Phi vào vòng tiếp theo."

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha, người tham dự kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp trên cương vị huấn luyện viên trưởng một đội tuyển quốc gia, đã giúp Ghana giành vé vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Tại World Cup 2026, có tới 9 trong số 10 đại diện châu Phi vượt qua vòng bảng, thành tích cao nhất từ trước đến nay của khu vực này. Tuy nhiên, cho đến nay, mới chỉ có Maroc giành quyền vào vòng 16 đội, trong khi Senegal, Côte d'Ivoire và Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị loại.

Ông Queiroz đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò và khẳng định đội tuyển Ghana sẽ chiến đấu đến những phút cuối cùng. Theo ông, tinh thần chiến đấu là phẩm chất vốn có của các cầu thủ Ghana và là điều không thể mua được bằng tiền.

Trong khi đó, đội trưởng Jordan Ayew bày tỏ hy vọng đội tuyển Ghana sẽ tái hiện thành tích lọt vào tứ kết World Cup 2010 ở Nam Phi. Anh cho rằng đó là những khoảnh khắc mà các cầu thủ muốn một lần nữa mang tới cho người hâm mộ Ghana.

Đánh giá về trận đấu với Colombia vào ngày 4/7 tới, Jordan Ayew nhận định cơ hội của hai đội là ngang nhau và khẳng định Ghana sẽ thi đấu hết mình để mang lại niềm tự hào cho đất nước cũng như cho bóng đá châu Phi./.

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