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World Cup 2026: Xác định 12 đội vào vòng 1/8, Tây Ban Nha đối đầu Bồ Đào Nha

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã cùng giành được chiến thắng ở loạt trận sáng 3/7 để tạo nên trận "chung kết sớm" được mong đợi tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Huy Khánh
Tây Ban Nha chạm trán Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tây Ban Nha chạm trán Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Vòng 1/8 World Cup 2026 đã chính thức xác định được 12 đội tuyển góp mặt, 6 cặp đấu đã lộ diện trong đó tâm điểm là "đại chiến" Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chính là hai đội tuyển mới nhất ghi tên mình vào vòng 1/8 sau loạt trận diễn ra sáng 3/7.

Trên sân vận động SoFi, Tây Ban Nha dễ dàng áp đảo và giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước Áo nhờ các bàn thắng của Mikel Oyarzabal (cú đúp) và Pedro Porro.

Trong khi đó, đội tuyển Bồ Đào Nha có màn ngược dòng giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Croatia trên sân BMO Field.

Cristiano Ronaldo và Gonçalo Ramos thay nhau ghi bàn để giúp Bồ Đào Nha ngược dòng thành công sau khi Ivan Perisic mở tỷ số cho Croatia.

Cùng giành chiến thắng, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã biến trận "chung kết sớm" thành hiện thực khi hai đội phải chạm trán nhau ở vòng 1/8.

Trước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, vòng 1/8 cũng đã xác định 10 cái tên khác góp mặt, gồm Canada, Mexico, Mỹ (ba đội chủ nhà), Maroc, Paraguay, Pháp, Brazil, Na Uy, Anh và Bỉ.

Tại vòng 1/8, ba đội chủ nhà đều phải đối mặt với các đối thủ khó chơi. Canada sẽ đối đầu Maroc, Mỹ gặp Bỉ trong khi Mexico chạm trán Anh.

Ở hai cặp đấu còn lại, Paraguay sẽ đối mặt với thách thức mang tên Pháp, còn Brazil gặp Na Uy./.

Các đội đã vào vòng 1/8

Mỹ, Mexico, Canada, Maroc, Brazil, Paraguay, Pháp, Na Uy, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Các cặp đấu vòng 1/8

Canada-Maroc
Paraguay-Pháp
Brazil-Na Uy
Mexico-Anh
Mỹ-Bỉ
Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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