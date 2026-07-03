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Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì tàng trữ và sử dụng ma túy

Ngày 3/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Lê Duy Linh (ca sĩ Tăng Nhật Tuệ) để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

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Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì tàng trữ và sử dụng ma túy
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Bản tin 60s ngày 3/7/2026 gồm những nội dung sau:

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì tàng trữ và sử dụng ma túy.

Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên sẵn sàng ứng phó cơn bão Maysak.

Công an tỉnh Đắk Lắk truy tìm nghi phạm bắn chết người trước quán nước.

Khởi tố 47 bị can và phong tỏa hơn 1.700 tỉ đồng trong đại án Tổng Công ty Truyền tải điện.

Triệt phá đường dây “tuồn” 28.000 viên kim cương lậu, bắt giữ 22 đối tượng.

Israel tuyên bố duy trì hiện diện quân sự tại Liban, Syria và Gaza.

Tương lai bất định ở Gaza sau 1.000 ngày kể từ xung đột Israel - Hamas.

Đánh bom gần khu tòa án trung tâm Syria gây thương vong./.

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