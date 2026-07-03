Khoảng 160 triệu người Mỹ chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng nguy hiểm

Khoảng 160 triệu người Mỹ đang chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng nguy hiểm, bao trùm gần như toàn bộ nửa phía Đông của đất nước.

Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng lần này là do một "vòm nhiệt" cường độ mạnh - một vùng áp cao ổn định giữ khối không khí nóng bị mắc kẹt tại chỗ. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng này đang trở nên nghiêm trọng hơn rõ rệt do biến đổi khí hậu toàn cầu.

“Vòm nhiệt” này đang mang đến tình trạng nhiệt độ cực đoan kéo dài tại hơn 20 bang trên khắp khu vực Trung Tây, miền Nam và Bờ Đông nước Mỹ, với điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất đang diễn ra đúng thời điểm hàng triệu người chuẩn bị tham gia các hoạt động ngoài trời nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ vào ngày 4/7.

Thời điểm này đặc biệt bất lợi khi nắng nóng đạt đỉnh đúng vào một trong những giai đoạn có lượng người đi lại và tham gia hoạt động ngoài trời đông nhất trong năm. Điều này buộc nhiều thành phố phải mở thêm các trung tâm tránh nóng, rút ngắn lộ trình diễu hành và kích hoạt các kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Nhiều thành phố, bao gồm Boston, New York, Philadelphia, Washington D.C, đang mở thêm các trung tâm tránh nóng và tăng cường các nguồn lực công cộng khi đợt nắng nóng nguy hiểm bao trùm khu vực.

Chính phủ liên bang cũng đang chuẩn bị đối phó với áp lực lên hệ thống điện. Bộ Năng lượng Mỹ đã ban hành các lệnh khẩn cấp nhằm giảm nguy cơ mất điện bằng cách tăng sản lượng phát điện trong hệ thống lưới điện PJM Interconnection, mạng lưới cung cấp điện cho phần lớn khu vực Trung Đại Tây Dương.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright trong tuần này cũng đã chỉ đạo các đơn vị vận hành lưới điện yêu cầu các trung tâm dữ liệu sử dụng hệ thống điện dự phòng khi cần giảm tải cho lưới điện.

Nền nhiệt khắc nghiệt cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Delta Air Lines đã phát đi cảnh báo về tình trạng nắng nóng tại Sân bay LaGuardia của New York đến hết ngày 4/7, với lý do thời tiết nắng nóng kết hợp với các hạn chế trong vận hành.

Theo dự báo, hàng chục kỷ lục nhiệt độ tồn tại nhiều năm có thể sẽ bị xô đổ trong 2 ngày 3-4/7 tại nhiều địa phương như thành phố New York, Washington D.C, Philadelphia, Boston. Đến ngày Quốc khánh Mỹ 4/7, nắng nóng tại khu vực Đông Bắc sẽ dịu bớt nhưng nhiệt độ cảm nhận vẫn ở mức trên 38 độ C, với chỉ số nhiệt dự kiến đạt 39 độ C tại New York và 42 độ C tại Washington D.C.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, nắng nóng là hiện tượng thời tiết gây tử vong nhiều nhất tại nước này, với số người thiệt mạng trung bình hằng năm cao hơn tổng số người tử vong do lốc xoáy, bão và sét cộng lại. 2

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, ít nhất 13.000 người đã tử vong do nắng nóng kể từ năm 2018./.

Hàng triệu người Mỹ đối mặt nguy cơ nắng nóng dịp Quốc khánh Khoảng 162 triệu người đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng với nền nhiệt đặc biệt cao trong tuần lễ Quốc khánh 4/7, trải dài từ khu vực Đại Bình nguyên đến vùng Đông Bắc và bao phủ 35 bang.