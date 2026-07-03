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Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2026 của cả nước giảm 0,39%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2026 giảm 0,39% so với tháng trước; trong số đó, có 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm và 7 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng.

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Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2026 giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới.

Trong số đó, có 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm và 7 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chỉ số giá tiêu dùng #CPI #giá xăng dầu TP. Hà Nội
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