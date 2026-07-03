Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2026 của cả nước giảm 0,39%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2026 giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới.
Trong số đó, có 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm và 7 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng./.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2026 giảm 0,39% so với tháng trước; trong số đó, có 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm và 7 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2026 giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới.
Trong số đó, có 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm và 7 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng./.
Mặc dù sản lượng năm nay chỉ bằng 50% so với năm 2025, song nhờ giá bán vải duy trì ở mức cao, doanh thu từ vải thiều ở Bắc Ninh đạt khoảng 7.106 tỷ đồng, tăng 91,07% so với năm ngoái.
Giá vàng trong nước sáng 3/7 tăng mạnh tới 3 triệu đồng/lượng theo thị trường quốc tế, duy trì mức cao trên 151 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá USD giảm nhẹ.
Gần 10 năm qua, lượng khách đến Phú Quốc đã tăng 458% lần, doanh thu du lịch tăng 393%. Động lực nào phía sau những thành quả đáng kinh ngạc này của đảo Ngọc?
Ngày 3/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tại Tập đoàn Phú Quý cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng, so với cuối ngày hôm qua, mức giá này tăng 3 triệu đồng/lượng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/7, giá dầu Brent tăng 23 xu (0,32%) lên 71,80 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 11 xu (0,16%) lên 68,69 USD/thùng.
Việc tăng thuế với thép và áp dụng mức phí với các bưu kiện giá trị nhỏ được nhiều nước thành viên ủng hộ nhưng doanh nghiệp Trung Quốc có thể sẽ sớm tìm ra cách giảm tác động của các biện pháp này.
Giá nhiên liệu bay duy trì ở mức cao, lượng đặt vé cho mùa Thu có dấu hiệu giảm, dòng tiền chịu sức ép và lợi nhuận bị thu hẹp đang tiếp tục phủ bóng lên triển vọng của các hãng hàng không.
Giá vàng giao ngay tăng 2,2% lên 4.116,54 USD/ounce, còn giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ cũng tăng 1,1% và chốt phiên ở mức 4.125,7 USD/ounce, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến.
Theo nghiên cứu của Deloitte, các giao dịch sáp nhập và mua lại trong lĩnh vực này đã đạt mức kỷ lục 203,6 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm nay, cao hơn 40% so với con số 141,7 tỷ USD của cả năm ngoái.
Trung Quốc và Mỹ đã đặt ra các mục tiêu mở rộng thương mại nông sản hai chiều và nhất trí về nguyên tắc sẽ đưa các sản phẩm nông nghiệp vào các thỏa thuận trong khuôn khổ giảm thuế đối ứng.
Việt Nam và các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EFTA.
Tính đến ngày 30/6, Thái Lan đã xuất khẩu 53.665 container sầu riêng tươi sang Trung Quốc, tương đương 872.237 tấn, thu về 100,08 tỷ baht (khoảng 3,08 tỷ USD).
Kết quả tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm là nền tảng, bệ phóng vững chắc để Quảng Ninh tự tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội cho nửa cuối năm và cả giai đoạn 2026-2030.
Bộ Công Thương vừa công bố điều hành giá bán lẻ xăng dầu từ 16 giờ hôm nay với mức giảm đồng loạt trên tất cả các loại. Giá xăng E10RON95-III giảm 788 đồng/lít, còn giá dầu diesel giảm 690 đồng/lít.
Giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 4.074,65 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 23/6; trong khi giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng nhích nhẹ 0,1% lên mức 4.087 USD/ounce.
Áp lực giảm giá càng gia tăng trước khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối sẽ tiếp tục nâng mục tiêu sản lượng từ tháng 8/2026 tại cuộc họp sắp tới.
Các dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại của Đảng và Nhà nước.
Tây Ninh là địa phương có gần 369 km đường biên giới, nhiều cửa khẩu và hoạt động thương mại biên giới diễn ra sôi động, vì vậy việc triển khai hiệu quả Nghị định 153 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận hòa bình tạm thời với Iran, lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz đã phục hồi đáng kể sau giai đoạn xung đột khiến hoạt động gần như tê liệt.
Những tuyến metro, vành đai đang dần khép kín đến những cây cầu vươn ra biển và các trung tâm đô thị hiện đại sẽ đặt nền móng cho mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh thành siêu đô thị mang tầm khu vực.
Làn sóng FDI xanh đổ về không chỉ mang lại dòng vốn lớn mà còn tạo ra một lực đẩy cộng sinh, buộc các doanh nghiệp phụ trợ nội địa phải tự nâng cấp để không bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.
Xuất khẩu nông sản đạt 18,59 tỷ USD, tăng 0,2%; thủy sản đạt 5,7 tỷ USD, tăng 11,4%; lâm sản đạt 9,2 tỷ USD, tăng 4,6%; sản phẩm chăn nuôi đạt 375,8 triệu USD, tăng 34,6%; muối đạt 7,7 triệu USD.
Giá vàng trong nước sáng nay tăng mạnh theo diễn biến thế giới, hiện giao dịch quanh mức 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá USD giảm nhẹ, ảnh hưởng đến thị trường vàng và ngoại tệ.
Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết chủ sở hữu những phương tiện nằm trong diện ảnh hưởng sẽ được các hãng xe thông báo và tiến hành kiểm tra, sửa chữa miễn phí.
Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (2/7) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.
Khi biến đổi khí hậu đe dọa tương lai của càphê Arabica và Robusta, các nhà khoa học đang chạy đua với thời gian để bảo vệ không chỉ một ngành công nghiệp mà còn cả nguồn cảm hứng của nhân loại.
Điểm tựa cho nền kinh tế 6 tháng đầu năm đến từ chuyển động mạnh mẽ trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả…
Giá dầu Brent chốt phiên giảm 1,89% xuống 71,57 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 1,32% xuống còn 68,58 USD/thùng.
Giá vàng giao ngay tăng 1,6% lên 4.071,04 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2026; trong khi giá vàng giao kỳ hạn tháng 8/2026 của Mỹ chốt phiên tăng 1,1%, lên 4.082,4 USD/ounce.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết việc tạm dừng áp thuế này dự kiến sẽ giúp giảm khoảng 22% giá phân bón phốt phát, qua đó giúp nông dân Mỹ tiết kiệm khoảng 1,82 tỷ USD mỗi năm.