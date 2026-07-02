Trung Quốc, Mỹ đạt nhận thức chung về thúc đẩy thương mại nông sản hai chiều

Ngày 2/7, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nông sản hai chiều, đồng thời hai bên đạt được nhất trí về nguyên tắc đưa các mặt hàng liên quan vào khuôn khổ giảm thuế đối ứng.

Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông nhấn mạnh thương mại nông nghiệp là một phần quan trọng trong hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ.

Sau các cuộc tham vấn kinh tế và thương mại gần đây, hai bên đã đặt ra các mục tiêu mở rộng thương mại nông sản hai chiều và nhất trí về nguyên tắc sẽ đưa các sản phẩm nông nghiệp vào các thỏa thuận trong khuôn khổ giảm thuế đối ứng.

Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các công ty sẽ tiến hành thương mại độc lập, phù hợp với nguyên tắc thị trường và dựa trên nhu cầu thực tế.

Đây được xem là bước đi nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại song phương trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trước đó, hôm 25/6, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này và Mỹ đã nhất trí thành lập một hội đồng thương mại, theo đó các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên sẽ thảo luận hợp tác, bao gồm cả việc giảm thuế quan đối ứng./.

Trung Quốc, Mỹ nhất trí thành lập hội đồng thương mại Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí thành lập một hội đồng thương mại, theo đó các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên sẽ thảo luận hợp tác, bao gồm cả việc giảm thuế quan có đi có lại.