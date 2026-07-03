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Giá vàng ngày 3/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Ngày 3/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tại Tập đoàn Phú Quý cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng, so với cuối ngày hôm qua, mức giá này tăng 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 3/7, giá vàng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng 3 triệu đồng/lượng và đã vượt mốc 150 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Sáng 3/7, giá vàng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng 3 triệu đồng/lượng và đã vượt mốc 150 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng 3/7, giá vàng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng 3 triệu đồng/lượng và đã vượt mốc 150 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 8h35 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tại Tập đoàn Phú Quý cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào -bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này tăng 3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng được điều chỉnh tăng. Lúc 8h35 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,350-2,423 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 3,86% so với chốt phiên hôm qua.

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 3/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

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Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

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(TTXVN/Vietnam+)
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