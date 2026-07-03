Bắc Ninh: Doanh thu từ vải thiều vẫn tăng hơn 91% dù mất mùa

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đến nay địa phương đã tiêu thụ khoảng 126.445 tấn vải thiều; trong đó vải sớm khoảng 50.725 tấn, vải chính vụ khoảng 75.720 tấn.

Mặc dù sản lượng năm nay chỉ bằng khoảng một nửa so với năm 2025 do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, song nhờ thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá bán duy trì ở mức cao, doanh thu từ vải thiều và các hoạt động dịch vụ phụ trợ ước đạt 8.661 tỷ đồng; riêng doanh thu từ quả vải đạt khoảng 7.106 tỷ đồng, tăng 91,07% doanh thu từ vải thiều năm 2025.

Đến thời điểm này, vải sớm trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch xong, vải chính vụ đang tiếp tục được thu hoạch. Giá vải thiều chính vụ duy trì ổn định ở mức từ 60.000-80.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với các năm trước, góp phần bù đắp phần sản lượng sụt giảm, bảo đảm hiệu quả sản xuất và nâng cao thu nhập cho người trồng vải.

Trong tổng sản lượng đã tiêu thụ, lượng tiêu thụ trong nước ước đạt 85.166 tấn, chiếm 67,35%; xuất khẩu đạt khoảng 41.279 tấn, chiếm 32,65%.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực với khoảng 40.500 tấn; phần còn lại được xuất khẩu sang nhiều thị trường có yêu cầu cao như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia và Anh.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, năm nay thời tiết diễn biến bất lợi trong giai đoạn cây vải ra hoa, đậu quả khiến sản lượng giảm đáng kể. Trước thực tế đó, tỉnh xác định mục tiêu xuyên suốt là không chạy theo sản lượng mà tập trung nâng cao giá trị trên mỗi kg vải, giữ ổn định giá bán, mở rộng thị trường tiêu thụ để bảo đảm thu nhập cho người trồng vải.

Ngay từ đầu vụ, xúc tiến thương mại được triển khai đồng bộ, quyết liệt với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ngành chức năng, doanh nghiệp và các địa phương vùng trồng vải.

Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các doanh nghiệp, thương nhân nhập khẩu vải thiều của một số tỉnh, thành phố Trung Quốc cùng các tập đoàn bán lẻ, hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp logistics, chuyển phát nhanh, hợp tác xã và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.

Bên cạnh việc duy trì, mở rộng các kênh phân phối truyền thống, tỉnh cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên môi trường số. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh cùng lãnh đạo Sở Công Thương đã trực tiếp tham gia các phiên livestream quảng bá, giới thiệu và bán vải thiều cùng các TikToker, KOL, KOC nổi tiếng trên nền tảng TikTok Shop với sự đồng hành của Viettel Post, Neo Wave và nhiều đơn vị liên quan.

Hoạt động này góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh vải thiều Bắc Ninh, tiếp cận đông đảo người tiêu dùng, đồng thời mở rộng thêm các kênh tiêu thụ hiện đại, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, kết quả tiêu thụ vải thiều năm nay cho thấy hiệu quả của việc kết hợp hài hòa giữa các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống với các phương thức quảng bá, tiêu thụ trên nền tảng số. Sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc kết nối thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, mở rộng hệ thống phân phối đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giữ ổn định giá bán trong bối cảnh sản lượng giảm mạnh.

Kết quả này không chỉ giúp người trồng vải bảo đảm thu nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn tiếp tục khẳng định thương hiệu vải thiều Bắc Ninh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển chuỗi giá trị vải thiều theo hướng bền vững, mở rộng thị phần xuất khẩu và nâng cao giá trị cho nông sản chủ lực trong những năm tới./.

Hàng nghìn xe chở vải nối đuôi nhau, thủ phủ vải thiều Lục Ngạn bước vào mùa cao điểm Dù sản lượng sụt giảm do thời tiết không thuận lợi, vải thiều Lục Ngạn năm nay vẫn được hàng nghìn xe chở vải nối đuôi nhau thu mua ở mức cao kỷ lục nhờ chất lượng quả vượt trội.

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