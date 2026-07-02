Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đè nặng lên chứng khoán châu Á

Chứng khoán châu Á phân hóa với sắc đỏ chiếm ưu thế trong phiên 2/7. Tâm điểm của thị trường là đà lao dốc của Hàn Quốc khi giới đầu tư tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) sau giai đoạn tăng trưởng “nóng.”

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI "rơi tự do" 7,9% xuống 7.648,09 điểm. Đợt bán tháo khốc liệt này được kích hoạt bởi làn sóng lệnh gọi ký quỹ của các nhà đầu tư cá nhân, bên cạnh thông tin Apple đàm phán mua linh kiện từ các đối thủ Trung Quốc, khiến vốn hóa của hai "gã khổng lồ" SK hynix và Samsung Electronics bốc hơi lần lượt hơn 14% và 9%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng giảm mạnh 2,5% xuống 68.733,15 điểm do áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Thị trường Trung Quốc ghi nhận diễn biến trái chiều khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải lùi 2,0% xuống 4.028,90 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong lội ngược dòng nhích 0,8% lên 23.055,03 điểm.

Sắc đỏ cũng bao trùm các thị trường Đài Bắc (Trung Quốc) và Wellington. Ngược lại, các sàn giao dịch tại Singapore, Manila, Mumbai và Jakarta ghi nhận mức tăng tích cực.

Giới phân tích nhận định đợt bán tháo phản ánh tâm lý lo ngại về mức định giá đắt đỏ của nhóm cổ phiếu AI và rủi ro từ các khoản đầu tư khổng lồ chưa mang lại biên lợi nhuận tương xứng.

Xu hướng rút vốn ồ ạt này diễn ra bất chấp những nỗ lực trấn an từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh về việc áp lực lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/7, chỉ số VN-Index giảm 0,86 điểm (0,05%) xuống 1.866,35 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 6,43 điểm (2,05%) xuống 306,73 điểm./.

Chứng khoán châu Á duy trì động lực khi chờ báo cáo việc làm của Mỹ Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,6%, lên 70.474,96 điểm, đánh dấu phiên tăng điểm thứ thứ ba liên tiếp, nhờ cổ phiếu công nghệ lên giá theo đà tăng tại thị trường Mỹ phiên trước.