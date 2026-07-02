Cổ phiếu đầu ngành bất động sản nâng đỡ, VN-Index vẫn giảm nhẹ

Thị trường chứng khoán ngày 2/7 diễn biến giằng co khi VN-Index có thời điểm quay lại vùng 1.870 điểm trước phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC). Tuy nhiên, lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không đủ giúp chỉ số duy trì sắc xanh.

Kết thúc phiên 2/7, VN-Index giảm 0,86 điểm, tương đương 0,05%, xuống 1.866,35 điểm. VN30-Index giảm 0,21%; HNX-Index mất hơn 2% và UPCOM-Index giảm 0,62%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 18.365,5 tỷ đồng. Giá trị giao dịch trong phiên giảm khoảng 8% so với phiên trước, tương đương mức bình quân của một tháng gần đây nhưng vẫn thấp hơn khoảng 25% so với mức trung bình của một quý vừa qua.

Dù VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, cổ phiếu họ Vingroup (thuộc nhóm bất động sản) tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Cổ phiếu VIC tăng 1,47%, đóng góp khoảng 5,3 điểm cho VN-Index, trong khi VHM tăng 1,14%, đóng góp thêm gần 1,5 điểm. Riêng trong rổ VN30, VIC cũng là cổ phiếu hỗ trợ mạnh nhất với gần 3,92 điểm.

Ở chiều ngược lại, VCB giảm 1,43% và lấy đi khoảng 1,57 điểm của VN-Index, trở thành lực cản lớn nhất đối với chỉ số. Trong rổ VN30, LPB giảm 1,88%, gây áp lực gần 1,98 điểm. Trên sàn HNX, THD giảm 8,34%, kéo HNX-Index giảm hơn 3 điểm.

Thị trường nghiêng nhẹ về bên bán với 313 mã giảm giá, 286 mã tăng giá và 925 mã đứng giá. Diễn biến này cho thấy áp lực chốt lời gia tăng vào cuối phiên, dù nhóm cổ phiếu trụ vẫn nỗ lực giữ nhịp.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 427 tỷ đồng; trong đó, TCB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 82 tỷ đồng, tiếp đến là HPG và MSN. Ngược lại, VIC được mua ròng hơn 208 tỷ đồng, bỏ xa VNM với gần 48 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, VN-Index vẫn tăng 4,36% và cao hơn 35,45% so với cùng kỳ năm trước. HNX-Index vẫn ghi nhận mức tăng 24,31% so với đầu năm.

Xét theo nhóm ngành, truyền thông và giải trí tiếp tục dẫn dắt đà tăng với mức tăng 2,65%, dù đã thu hẹp đáng kể so với mức hơn 4% trong buổi sáng. Bất động sản đứng thứ hai với mức tăng khoảng 1%, trong khi các nhóm xe và linh kiện, thương mại hàng thiết yếu và dịch vụ tài chính cũng duy trì sắc xanh, cho thấy dòng tiền vẫn luân chuyển theo hướng chọn lọc.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung tại các nhóm cổ phiếu mang tính chu kỳ. Hàng hóa công nghiệp giảm mạnh nhất với 2,36%, tiếp đến là năng lượng giảm 1,51%.

Nhóm dịch vụ tiêu dùng, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình đều giảm trên 1%. Đáng chú ý, nhóm tổ chức tín dụng giảm 0,78%, góp phần khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh dù được nhóm cổ phiếu họ Vingroup nâng đỡ.

Như vậy thị trường vẫn duy trì trạng thái phân hóa khi dòng tiền tiếp tục có sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu, dù thanh khoản chưa thực sự cải thiện.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm ngân hàng và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên chiều đã khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh.

Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng khi chỉ số dao động gần vùng đỉnh./.

VN-Index tiếp tục hồi phục, cổ phiếu công nghệ thông tin bứt phá Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì đà hồi phục khi lực cầu chiếm ưu thế, giúp VN-Index tăng điểm và nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin trở thành điểm sáng dẫn dắt thị trường.

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