Kéo dài thời hạn áp dụng thuế ưu đãi thuế với xăng, dầu và nhiên liệu bay

Theo nội dung Nghị quyết 34, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu. Cụ thể, thời gian áp dụng quy định tại Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP của Chính phủ sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến hết ngày 30/9. Chính sách nhằm duy trì sự ổn định về chi phí đầu vào cho thị trường nhiên liệu trong nước, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân trước những biến động của kinh tế toàn cầu.

Song song với thuế nhập khẩu, chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng cũng được gia hạn để tạo sự đồng bộ trong quản lý điều hành. Cụ thể, Nghị quyết cũng quy định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội đến hết ngày 30/9 đối với hai loại thuế này đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Riêng đối với mặt hàng xăng, mức thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành.

Về hiệu lực thi hành, Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9.

Nhằm ứng phó kịp thời với những diễn biến thị trường, Chính phủ cũng quy định cơ chế điều chỉnh linh hoạt. Trong trường hợp cần thiết phải thay đổi thời gian hiệu lực của Nghị quyết để đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng hoặc bình ổn thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ động đề xuất gửi Bộ Tài chính.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ xem xét và đưa ra quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này./.

Kiến nghị gỡ khó thuế xăng dầu và hóa đơn điện tử với doanh nghiệp vận tải Trong quá trình thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp vận tải phản ánh việc phải lập hóa đơn theo từng chuyến xe hoặc từng lần cung cấp dịch vụ đã làm gia tăng đáng kể chi phí.