BIDV công bố nhân sự cấp cao, ông Lê Ngọc Lâm giữ chức Chủ tịch

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức công bố các quyết định nhân sự đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc BIDV

Tại lễ công bố, ông Phạm Đức Ấn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao Quyết định chuẩn y cho ông Lê Ngọc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy BIDV giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2022-2027 và giao ông Lê Ngọc Lâm là người đại diện 25% phần vốn của Nhà nước tại BIDV kể từ thời điểm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thống đốc Phạm Đức Ấn cũng trao Quyết định chuẩn y ông Hoàng Việt Hùng (Phó Tổng giám đốc) giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ BIDV nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Giám đốc BIDV và giao ông Hoàng Việt Hùng là người đại diện 15% phần vốn của Nhà nước tại BIDV kể từ thời điểm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị BIDV cũng công bố Quyết định bổ nhiệm ông Lê Huy Hoàng - Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự và ông Vũ Hoàng Dương - Giám đốc Chi nhánh BIDV Sở Giao dịch 1 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc BIDV.

Tất cả các quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 01/07/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao của BIDV là bước đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.

Thống đốc bày tỏ tin tưởng Ban lãnh đạo BIDV sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để tiếp tục lãnh đạo BIDV triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; giữ vững vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, chủ đạo trong thực thi chính sách tiền tệ, cung ứng vốn cho nền kinh tế. Qua đó, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng và đất nước.

Tổng giám đốc Hoàng Việt Hùng nhận quyết định chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ BIDV nhiệm kỳ 2025 – 2030. (Ảnh: Vietnam+)

Thay mặt các cán bộ lãnh đạo BIDV được bổ nhiệm, ông Lê Ngọc Lâm – Chủ tịch BIDV khẳng định sẽ cùng các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời cùng tập thể lãnh đạo BIDV kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước, xây dựng BIDV phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững...

Việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao của BIDV được thực hiện trên cơ sở đội ngũ nhân sự trưởng thành từ thực tiễn hoạt động của ngân hàng, bảo đảm tính kế thừa, ổn định trong công tác quản trị điều hành. Đây là nền tảng quan trọng để BIDV tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, triển khai hiệu quả các kế hoạch kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.

Ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975. Ông bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1997 và đã từng giữ các chức vụ như Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Giám đốc Ban Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Phó Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc BIDV. Từ ngày 01/07/2026, ông đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV. Ông Hoàng Việt Hùng sinh năm 1972. Ông bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1996 và đã từng giữ các chức vụ như Giám đốc Chi nhánh BIDV Nghệ An, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự, Phó Tổng giám đốc BIDV. Từ ngày 01/07/2026, ông đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc BIDV. Ông Vũ Hoàng Dương sinh năm 1974. Ông bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1995 và đã từng giữ các chức vụ như Giám đốc Ban Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, Giám đốc Chi nhánh BIDV Tây Hồ, Giám đốc Chi nhánh BIDV Sở Giao dịch 1. Từ ngày 01/07/2026, ông được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc BIDV. Ông Lê Huy Hoàng sinh năm 1979. Ông bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 2002 và đã từng giữ các chức vụ như Giám đốc Chi nhánh BIDV Đống Đa, Giám đốc Chi nhánh BIDV Mỹ Đình, Giám đốc Chi nhánh BIDV Hà Nội, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự. Từ ngày 01/07/2026, ông được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc BIDV.

BIDV được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 78.000 tỷ đồng BIDV sẽ tăng vốn từ 72.800 tỷ đồng lên 77.782 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu mới trong năm 2026, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đợt phát hành và tăng vốn dự kiến hoàn thành trong quý 2 và 3.

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