Thuế TP Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36% sau nửa đầu năm

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.

Bước sang nửa cuối năm, ngành thuế xác định tập trung chống thất thu, thu hồi nợ thuế, quản lý chặt nguồn thu và làm sạch dữ liệu người nộp thuế nhằm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách.

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2026 do Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 30/6.

Theo ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, sau một năm hợp nhất ba cơ quan thuế của Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, bộ máy Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh quy mô địa bàn, số lượng người nộp thuế và khối lượng công việc đều tăng mạnh.

Ông Dũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, các yếu tố bất định từ bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong nước, yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tạo dư địa cho phát triển ngày càng cao, khiến nhiệm vụ thu ngân sách đối mặt với nhiều áp lực.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Theo lãnh đạo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ của ngành càng nặng nề hơn khi thành phố được giao mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng. Để góp phần hoàn thành mục tiêu này, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu thu trên 800.000 tỷ đồng, tương đương gần 128% dự toán Chính phủ giao và tăng gần 30% so với số thực hiện năm 2025.

"Điều đáng ghi nhận sau 6 tháng đầu năm không chỉ là kết quả thu ngân sách đạt 400.136 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán và tăng 36% so với cùng kỳ, mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và khả năng thích ứng của toàn hệ thống Thuế trước yêu cầu quản lý ngày càng lớn và phức tạp," ông Đoàn Minh Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá nhiều mặt công tác đã có chuyển biến tích cực, từ quản lý nguồn thu, kiểm soát hoàn thuế, chống thất thu, thu hồi nợ thuế đến làm sạch dữ liệu người nộp thuế.

Những kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo nền tảng để ngành thuế triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn còn lại của năm.

Tuy nhiên, theo ông Đoàn Minh Dũng, 6 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn mang tính quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Trong khi những khó khăn từ môi trường kinh tế quốc tế vẫn hiện hữu, yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành thuế và kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan thuế ngày càng cao.

Vì vậy, lãnh đạo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phòng chức năng và các đơn vị thuế cơ sở tiếp tục rà soát toàn diện từng nhiệm vụ, từng chỉ tiêu và nhóm giải pháp; bám sát chỉ đạo của Cục Thuế để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Toàn ngành cần tập trung cao độ cho nhiệm vụ thu ngân sách, khai thác hiệu quả các dư địa tăng thu, tăng cường quản lý rủi ro, chống thất thu, xử lý nợ thuế; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), đánh giá cao kết quả thu ngân sách của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm 2026.

Theo ông, tiến độ thu ngân sách trên địa bàn luôn bám sát dự toán và kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Kết quả này phản ánh sự chủ động của toàn hệ thống thuế cũng như hiệu quả của việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu.

Đại diện Cục Thuế trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ ngành thuế có nhiều thành tích. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Theo lãnh đạo Cục Thuế, một trong những thách thức lớn trong 6 tháng cuối năm là việc triển khai Nghị định 245/2026/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Chính sách gia hạn sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh nhưng đồng thời cũng tạo áp lực đối với điều hành thu ngân sách. Do đó, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cần theo dõi sát dòng tiền và tình hình hoạt động của doanh nghiệp để chủ động quản lý nguồn thu, hạn chế dồn áp lực thu vào thời điểm cuối năm.

Đáng chú ý, ông Mai Sơn cho rằng ngành thuế thành phố vẫn còn nhiều dư địa để tăng thu thông qua quản lý và thu hồi nợ thuế, đặc biệt là các khoản thu liên quan đến đất.

Theo số liệu được công bố tại hội nghị, tổng nợ thuế và các khoản phải thu trên địa bàn đã tăng từ 28.363 tỷ đồng tại thời điểm hợp nhất ba đơn vị lên khoảng 36.800 tỷ đồng vào cuối tháng 4/2026. Riêng nợ liên quan đến đất tăng khoảng 88%, lên gần 19.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Cục Thuế đề nghị Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tập trung rà soát các doanh nghiệp còn hoạt động, có dòng tiền và khả năng nộp ngân sách để đẩy mạnh thu hồi nợ, thay vì dàn trải nguồn lực theo số lượng người nộp thuế.

Song song với đó, cơ quan thuế sẽ tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp cưỡng chế theo quy định như trích tiền từ tài khoản, tạm hoãn xuất cảnh, phát mại tài sản hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các trường hợp cố tình chây ỳ nghĩa vụ thuế. Đồng thời, ngành thuế vẫn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Ngoài nhiệm vụ thu hồi nợ, lãnh đạo Cục Thuế cũng yêu cầu Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn, kiểm soát hoàn thuế, làm sạch cơ sở dữ liệu người nộp thuế và tăng cường tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại từng đơn vị. Qua đó, kịp thời xác định rõ trách nhiệm của từng cấp quản lý, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.../.

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu kỷ lục 800.000 tỷ đồng trong năm nay Theo tính toán của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026, nguồn thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cần đạt khoảng 189.000 tỷ đồng.