Saudi Arabia tăng mạnh xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Saudi Arabia đã tăng cường đáng kể lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận mở lại tuyến đường thủy chiến lược này vào tháng trước.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích thương mại Kpler, vương quốc này đã vận chuyển khoảng 34 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz tính từ ngày 17/6.

Lượng dầu xuất khẩu của Saudi Arabia trong 2 tuần qua đã cao gấp hơn 2 lần so với mức 15 triệu thùng được ghi nhận trong suốt giai đoạn từ ngày 9/3-17/6.

Nhóm phân tích của Kpler chỉ ra rằng trong lượng dầu vận chuyển kể từ ngày 17/6, có khoảng 24 triệu thùng vốn đã được bốc lên tàu từ trước hoặc trong thời gian diễn ra cuộc chiến. Điều này cho thấy Saudi Arabia đang tập trung giải tỏa lượng tàu dầu tồn đọng vốn không thể rời vùng Vịnh trong thời kỳ cao điểm của xung đột.

Kpler cũng lưu ý hiện vẫn còn khoảng 17 triệu thùng dầu được bốc xếp từ trước xung đột đang chờ được lưu thông ra khỏi khu vực.

Trước đó vào ngày 9/3, Saudi Arabia đã phải tạm dừng hầu hết các hoạt động vận chuyển từ hai cảng xuất khẩu chủ lực là Ras Tanura và Juaymah sau khi lưu lượng tàu qua Hormuz sụt giảm nghiêm trọng do các cuộc tấn công từ phía Iran.

Trong giai đoạn đó, vương quốc này đã buộc phải chuyển hướng một phần lớn lượng dầu xuất khẩu thông qua đường ống dẫn dầu Đông-Tây tới cảng Yanbu ven Biển Đỏ để duy trì nguồn cung.

Các chuyên gia của Klper bổ sung rằng Saudi Arabia đang tái khởi động toàn diện hệ thống hậu cần xuất khẩu tại vùng Vịnh thay vì chỉ tập trung giải quyết lượng hàng tồn kho.

Theo ghi nhận, đã có 11 tàu siêu tải tiến vào vùng Vịnh từ ngày 23/6 đến ngày 1/7. Trong số đó, 8 tàu đã hoàn tất việc bốc hàng tại các bến cảng của Saudi Arabia và 5 tàu đã chính thức rời khỏi eo biển Hormuz thành công.

Hoạt động vận tải vẫn duy trì lưu thông dù căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu bùng phát trở lại vào tuần trước, sau khi Iran tấn công hai tàu thương mại và Mỹ đáp trả bằng các đòn không kích vào cuối tuần.

Dữ liệu từ Kpler cho thấy lưu lượng tàu dầu đã sụt giảm xuống còn 8 chiếc vào ngày 27/6, nhưng đã nhanh chóng phục hồi lên mức 16 chiếc vào ngày 1/7 vừa qua.

Theo công ty tình báo hàng hải Windward, khoảng 8,5 triệu thùng dầu thô đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Tư. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khoảng cách khá xa so với mức lưu lượng trung bình gần 15 triệu thùng/ngày được ghi nhận trong năm 2025 theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA)./.

Saudi Arabia khôi phục hoạt động tại cảng xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới Ras Tanura là một trong những cảng xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đảm nhiệm phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu của Saudi Arabia tới châu Âu và châu Á, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.