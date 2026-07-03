Cả nước có gần 111,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong sáu tháng

Theo số liệu được Cục Thống kê công bố ngày 3/7, tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế đạt hơn 1.352 nghìn tỷ đồng, tăng tới 64,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả gần 3,1 triệu tỷ đồng vốn đăng ký bổ sung, quy mô tài chính đổ vào sản xuất kinh doanh đã tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp mới đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 34,5%. Cả nước ghi nhận 111,7 nghìn doanh nghiệp mới và hơn 58,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường lên hơn 169,8 nghìn đơn vị, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi tháng có khoảng 28,3 nghìn doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế.

Xét riêng trong tháng Sáu, thị trường đón nhận hơn 16,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 286,3 nghìn tỷ đồng. Dù số lượng doanh nghiệp giảm nhẹ 1,1% so với tháng Năm nhưng vốn đăng ký lại tăng 1,9% và số lao động tăng 8,8%. So với cùng kỳ năm trước, vốn đăng ký trong tháng Sáu chứng kiến mức tăng trưởng đột biến 62%, đẩy mức vốn bình quân mỗi doanh nghiệp lên 17 tỷ đồng.

Ngoài ra, sự hồi phục còn thể hiện qua việc có 13,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng, tăng 49,5% so với tháng trước đó.

Tính theo khu vực kinh tế trong nửa đầu năm, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp mới cao nhất với 41,6%, tiếp theo là công nghiệp và xây dựng tăng 37,2% và dịch vụ tăng 18,1%.

Ở chiều ngược lại, áp lực thanh lọc thị trường vẫn hiện hữu khi bình quân mỗi tháng có 25,2 nghìn doanh nghiệp rút lui. Tính chung sáu tháng đầu năm, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 85,9 nghìn đơn vị, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, có gần 41,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và gần 24 nghìn doanh nghiệp đã hoàn tất giải thể, tăng mạnh 94,7%. Riêng tháng Sáu, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy quá trình tái cấu trúc và đào thải của thị trường diễn ra quyết liệt.

Về xu hướng kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến-chế tạo đang thể hiện sự lạc quan đáng kể. Kết quả khảo sát quý 2/2026 cho thấy 79,7% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và tốt hơn so với quý 1. Kỳ vọng cho quý 3 còn tích cực hơn khi có tới 83,4% doanh nghiệp dự báo xu hướng sẽ tiếp tục đi lên hoặc giữ vững sự ổn định. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dẫn đầu về mức độ tin tưởng với tỷ lệ 85,2%.

Về các chỉ số vận hành cụ thể, 84,8% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất sẽ tăng hoặc giữ nguyên trong quý tới. Đặc biệt, niềm tin vào thị trường tiêu thụ cũng được củng cố khi có tới 84,6% doanh nghiệp dự kiến số lượng đơn đặt hàng mới sẽ tăng hoặc duy trì ổn định và 84,7% doanh nghiệp kỳ vọng đơn đặt hàng xuất khẩu sẽ có những chuyển biến thuận lợi trong những tháng cuối năm./.

Sản xuất công nghiệp sáu tháng đầu năm tăng trưởng tích cực Theo số liệu từ Cục Thống kê công chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp sáu tháng đầu năm 2026 ước tăng 10,8%, xác lập mức tăng cao nhất tính từ năm 2019 đến nay.