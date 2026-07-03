Bộ Công Thương: Một số chỉ số không khí cải thiện sau 1 tháng dùng xăng sinh học

Ngày 3/7, tại cuộc họp Tổ công tác triển khai Thông tư 50/2025/TT-BCT (Bộ Công Thương) về tình hình triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam, báo cáo của Tổ công tác cho thấy số liệu quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cung cấp trong 3 giai đoạn đầu tháng 5/2026, cuối tháng 5/2026 và cuối tháng 6/2026 cho thấy xu hướng cải thiện môi trường không khí bước đầu.

Diễn biến tích cực hơn về môi trường

Cụ thể, tổng hợp số liệu về không khí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm cuối tháng 6/2026 so với cuối tháng 5/2026 cho thấy, tại Hà Nội, nhóm bụi giảm rõ rệt: PM₂.₅ giảm 31,0%, PM₁₀ giảm 29,6%. Điều này cho thấy chất lượng không khí tại Hà Nội có cải thiện về bụi.

Tuy nhiên, tại Hà Nội, nhiều công trình giao thông, xây dựng đang được triển khai, đây cũng là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng cải thiện rõ và đồng bộ hơn. So với cuối tháng 5/2026, cuối tháng 6/2026 ghi nhận PM₂.₅ giảm 15,7%, PM₁₀ giảm 14,3%, CO giảm 65,2%, NO₂ giảm 68,6%, NOx giảm 57,6%, SO₂ giảm 38,5% và O₃ giảm 14,4%. Kết quả này cho thấy nhóm bụi và nhóm khí ô nhiễm đều có xu hướng giảm, phản ánh diễn biến môi trường tích cực hơn.

Về lượng tiêu thụ xăng sinh học, trong thời gian từ ngày 1/6-30/6, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học (E5 và E10) đạt khoảng hơn 1 tỷ lít. Trong đó, xăng E10 chiếm gần 95% tổng lượng tiêu thụ; xăng E5 đạt khoảng 5%. Như vậy, so với lượng xăng khoáng sử dụng trước đây là khoảng 1 tỷ lít/tháng, con số tiêu thụ xăng sinh học là tương đương.

Hiện cả nước có hơn 17.000 cửa hàng bán xăng, dầu, tất cả các cửa hàng kinh doanh xăng đã chuyển sang kinh doanh xăng sinh học. Có 26 thương nhân đầu mối cung ứng xăng E10 và 11/26 thương nhân đầu mối cung ứng xăng E5.

Theo Tổ công tác, trong tháng đầu triển khai, thị trường chủ yếu tiêu thụ xăng E10. Tuy nhiên, thời gian đầu vẫn có nhiều khách hàng tìm kiếm các cửa hàng bán xăng E5 để sử dụng.

Trong thời gian từ ngày 1/6-30/6, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học (E5 và E10) đạt khoảng hơn 1 tỷ lít. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Để tạo thuận lợi cho người dân, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thiết lập ứng dụng "Quanh tôi" nhằm đăng tải địa chỉ các cửa hàng bán xăng dầu trên cả nước, trong đó có các cửa hàng bán xăng E5 để người dân tra cứu. Cả nước hiện có 1.585 cửa hàng bán xăng E5.

Nguồn cung xăng sinh học trong tháng 6/2026, gồm cả E5 và E10, về cơ bản đầy đủ, không bị gián đoạn và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Điều này góp phần bảo đảm hoạt động cung ứng xăng sinh học diễn ra ổn định trong giai đoạn đầu triển khai trên phạm vi cả nước.

Chatbot xử lý khoảng 600 câu hỏi/ngày về xăng sinh học

Nhìn chung, qua tổng hợp của Bộ Công Thương, có thể đánh giá việc triển khai xăng sinh học E10 tại các địa phương cơ bản đạt yêu cầu về tiến độ, phạm vi bao phủ và bảo đảm nguồn cung.

Nhiều địa phương đã hoàn thành chuyển đổi toàn bộ hoặc gần toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ, đặc biệt là Lâm Đồng, Điện Biên, Gia Lai, Hải Phòng, Tây Ninh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hưng Yên. Điều này cho thấy lộ trình triển khai theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT đã được quán triệt khá đồng bộ từ cấp tỉnh đến doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ.

Để người tiêu dùng có thể tìm hiểu các thông tin chính thống về xăng sinh học, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành Bộ câu hỏi-đáp (Q&A) sử dụng cho chatbot hỏi đáp về xăng E10 gồm 85 câu hỏi thường gặp, đồng thời phát hành 500 cuốn Cẩm nang sử dụng xăng E10, 10.000 tờ rơi, 03 banner, 500 poster và nhiều sản phẩm truyền thông điện tử để phục vụ công tác tuyên truyền tại các địa phương, doanh nghiệp và hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên cả nước.

Trên cơ sở tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực tế, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công đã phối hợp với Báo Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, bổ sung 48 câu hỏi và trả lời mới vào Bộ Q&A nhằm giải đáp kịp thời những nội dung người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Như vậy, đã có 133 câu hỏi được sử dụng cho chatbot hỏi đáp về xăng E10 được triển khai liên tục từ cuối tháng 5/2026 đến nay. Chatbot xử lý trung bình khoảng 600 câu hỏi/ngày trên Báo Công Thương điện tử và Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường tiêu thụ xăng E5 và E10 để chỉ đạo các doanh nghiệp chuyển đổi chủng loại kinh doanh phù hợp với nhu cầu trên từng địa bàn./.

Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu từ đầu mối đến các cửa hàng bán lẻ.