Doanh nghiệp lưu ý quy định mới về thực phẩm khi xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đang áp dụng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt đối với thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật, cũng như các vật liệu và dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Theo quy định hiện hành, mọi lô hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ đều phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục đăng ký, khai báo điện tử, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế trước khi được phép thông quan.

Quy trình nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở Luật số 5996 về dịch vụ thú y, kiểm dịch thực vật, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi; Thông cáo số 2026/5 về kiểm tra nhập khẩu các sản phẩm thuộc diện quản lý của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp cùng các quy định, thông cáo và hướng dẫn chuyên ngành liên quan.

Do vậy, doanh nghiệp nhập khẩu phải thực hiện quy trình gồm 10 bước. Cụ thể, nhà nhập khẩu phải đăng ký thông tin doanh nghiệp với Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp cấp tỉnh, đồng thời khai báo thông tin nhà sản xuất và nhà xuất khẩu trên hệ thống điện tử GGBS nếu chưa có dữ liệu.

Sau đó, trước khi hàng đến cảng, nhà nhập khẩu phải thực hiện Thông báo sơ bộ trên hệ thống GGBS. Phí thẩm định hồ sơ năm 2026 là 10.728 TRY. Hệ thống sẽ cấp mã thông báo và mật khẩu để sử dụng trong toàn bộ quá trình nhập khẩu. Nội dung khai báo phải thống nhất với hồ sơ thực tế của lô hàng.

Tiếp theo, trong vòng 2 ngày làm việc, cơ quan quản lý sẽ xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ thiếu hoặc cần bổ sung, doanh nghiệp sẽ được yêu cầu hoàn thiện. Nếu phát hiện sản phẩm không đáp ứng quy định pháp luật, hồ sơ sẽ bị từ chối. Sau khi hồ sơ sản phẩm được phê duyệt, doanh nghiệp tiến hành khai báo thông tin từng lô hàng. Một hồ sơ sản phẩm có thể sử dụng cho nhiều lô hàng khác nhau.

Doanh nghiệp cần khai báo Giấy chứng nhận kèm theo; số lượng hàng hóa; cửa khẩu nhập khẩu và thời gian đề nghị kiểm tra. Trong thời hạn tối đa 3 ngày, cơ quan chức năng sẽ thông báo thời điểm tiến hành kiểm tra chính thức. Vào ngày kiểm tra, doanh nghiệp phải nộp đầy đủ hồ sơ bản gốc cho cơ quan quản lý.

Quá trình kiểm tra gồm ba nội dung gồm kiểm tra hồ sơ: đối chiếu với quy định của Bộ luật Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ; ; kiểm tra nhận dạng: xác minh hàng hóa thực tế có phù hợp với hồ sơ khai báo; kiểm tra thực tế: đánh giá cảm quan, bao bì, lấy mẫu và phân tích tại phòng thí nghiệm khi cần thiết.

Nếu đáp ứng đầy đủ quy định, hệ thống một cửa của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gửi mã chứng nhận phù hợp đến cơ quan hải quan để hoàn tất thủ tục thông quan.

Đối với các sản phẩm không đáp ứng quy định an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng có thể áp dụng một trong các biện pháp từ chối nhập khẩu và buộc tái xuất; yêu cầu xử lý hoặc kiểm tra bổ sung; chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định; tiêu hủy hàng hóa.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm và nguyên liệu thực vật sang Thổ Nhĩ Kỳ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, giấy chứng nhận chất lượng và chứng từ xuất xứ trước khi giao hàng.

Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với đối tác nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất việc đăng ký trên hệ thống GGBS và thực hiện đúng trình tự khai báo. Việc khai báo không chính xác hoặc hồ sơ không thống nhất với hàng hóa thực tế có thể khiến lô hàng bị kéo dài thời gian kiểm tra, phát sinh chi phí lưu kho, thậm chí bị từ chối nhập khẩu hoặc buộc tái xuất./.

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