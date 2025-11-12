Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội xuất khẩu thực phẩm-đồ uống ra thị trường quốc tế

Ngày 12/11, Triển lãm quốc tế về thực phẩm và đồ uống “SIAL Interfood 2025” đã chính thức khai mạc tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Đây là một trong những triển lãm quốc tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, công nghệ chế biến, khách sạn, và được tổ chức thường niên.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu khai mạc triển lãm, ông Daud Salim - Tổng Giám đốc điều hành Krista Exhibitions, đơn vị tổ chức chính của sự kiện - cho biết triển lãm năm nay quy tụ hơn 1.500 doanh nghiệp đến từ 27 quốc gia, dự kiến thu hút 90.000 lượt khách tham quan. Những con số này cho thấy Indonesia không chỉ là thị trường tiềm năng mà còn là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực ẩm thực toàn cầu.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới kinh doanh quốc tế, SIAL Interfood còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới các chuỗi kinh tế liên quan như khách sạn, vận tải, ẩm thực và tiêu thụ sản phẩm địa phương. SIAL Interfood được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối toàn cầu giữa các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và đồ uống.

Việt Nam có 23 doanh nghiệp tham gia triển lãm. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 18 doanh nghiệp mang sản phẩm trưng bày tại gian hàng chung của Việt Nam với các mặt hàng chủ lực gồm càphê, các loại hạt khô, đồ uống từ hoa quả, phở ăn liền, chocolate...

Các gian hàng Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều nhà mua hàng và phân phối sản phẩm. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Bà Hồ Thị Quyên - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) - cho biết thành phố chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bằng cách hỗ trợ kinh phí gian hàng, thủ tục tham dự và tổ chức gian hàng chung mang nhận diện thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Là một trong những doanh nghiệp đã có sản phẩm bán tại thị trường Indonesia, ông Nguyễn Đức Hưng - Chủ tịch tập đoàn Napoli (chuyên kinh doanh càphê) - chia sẻ Napoli hướng tới thị trường Halal tiềm năng nhất trong tương lai là Indonesia. Trong chiến lược phát triển, công ty đã đăng ký chứng nhận Halal cho sản phẩm của mình.

Ông Phạm Thế Cường - Tham tán Thương mại của Thương vụ Việt Nam tại Indonesia - cho biết để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ này, cơ quan thương vụ đã chủ động mời các nhà phân phối hàng đầu của hệ thống siêu thị, Hiệp hội các nhà nhập khẩu Indonesia và đại diện phòng thương mại đến thăm gian hàng Việt Nam, đồng thời kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp.

Ngay trong ngày khai mạc triển lãm, các gian hàng Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà phân phối và bán lẻ quốc tế.

Ông Eric Anggana - đại diện công ty Blueray Cargo (Indonesia) chuyên cung cấp dịch vụ nhập khẩu hàng hóa quốc tế - nhận xét: “Tôi thấy Việt Nam có rất nhiều sản phẩm phù hợp với thị trường Indonesia. Tôi đang tìm cơ hội để hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam với các sản phẩm như hạt sấy khô, chocolate..., chúng rất ngon và phù hợp với khẩu vị của người Indonesia. Trước đây chúng tôi đã nhập khẩu rất nhiều từ Malaysia và sắp tới có thể là Việt Nam.”

Triển lãm “SIAL Interfood 2025” diễn ra đến hết ngày 15/11./.

Doanh nghiệp Việt tích cực đầu tư chuỗi cung ứng đạt chuẩn Halal Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, thị trường Halal đang trở thành "miền đất hứa" cho các doanh nghiệp Việt Nam.