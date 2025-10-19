Việt Nam tận dụng cơ hội thị trường Halal tại Malaysia

Thương mại song phương Việt Nam-Malaysia trong lĩnh vực Halal đang tăng trưởng mạnh, nhưng vẫn đối mặt với áp lực cán cân thương mại và yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn Hồi giáo nghiêm ngặt.

Số liệu Hải quan Việt Nam cho thấy, đến hết tháng 9/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước vượt 12 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, cán cân thương mại nghiêng về Malaysia: Việt Nam nhập khẩu từ Malaysia 8,17 tỷ USD (tăng 19,4%), trong khi xuất khẩu sang Malaysia chỉ đạt 3,8 tỷ USD (tăng 1,3%), dẫn tới thâm hụt 4,29 tỷ USD.

Phân tích về thị trường Malaysia, ông Ngô Quang Hưng, Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, nhận định thị trường Malaysia hấp dẫn với sức mua cao, nhu cầu đa dạng và gần gũi về văn hóa tiêu dùng với hàng Việt Nam.

Tuy nhiên, hàng xuất khẩu của Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia. Thách thức lớn nhất vẫn là chứng chỉ Halal, rào cản quan trọng đối với việc thâm nhập thị trường Hồi giáo trọng điểm này.

Trong bối cảnh đó, chính quyền bang Melaka, nơi diễn ra Lễ hội Halal Quốc tế Melaka (MIHF) 2025 từ 16-19/10, vừa thành lập Hội đồng Phát triển Công nghiệp Halal (MPIH Melaka). Thủ hiến Ab Rauf Yusoh nhấn mạnh hội đồng sẽ “đẩy nhanh việc tiếp nhận nhà đầu tư và phê duyệt chứng nhận Halal mà không cần thủ tục hành chính rườm rà."

Động thái này được đánh giá là cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam vượt qua rào cản chứng nhận, khai thác thị trường Melaka và rộng hơn là thị trường Halal khu vực. Melaka đang hướng tới trở thành trung tâm Halal khu vực, mở ra triển vọng mới cho các doanh nghiệp Việt Nam./.

