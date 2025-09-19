Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự phiên khai mạc Hội nghị Halal toàn cầu

Ngày 19/9, tại Trung tâm Triển lãm và Thương mại Quốc tế Malaysia, trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA 46) và chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tới Malaysia từ ngày 17-20/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tham dự phiên khai mạc Hội nghị Halal toàn cầu (GHAS 2025).

Đây là sự kiện quan trọng nhất trong chuỗi các hoạt động thúc đẩy, kết nối hợp tác về Halal của Triển lãm Halal quốc tế Malaysia năm 2025 (MIHAS 2025).

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và các lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh vai trò của ngành Halal trong nền kinh tế thế giới, đánh giá Halal đang trở thành chuẩn mực thương mại toàn cầu, góp phần chống lại chủ nghĩa bảo hộ và xung đột, đồng thời mở ra cơ hội để các nước đang phát triển tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Nhấn mạnh Malaysia không chỉ là nhà cung ứng mà còn là “chuẩn mực, hệ thống và cầu nối” nhằm đưa Halal thành nền tảng cho thương mại đạo đức, bền vững và bao trùm, các lãnh đạo Malaysia kêu gọi tăng cường hợp tác Nam-Nam, trong đó có lĩnh vực Halal và tái định vị Halal như một khuôn khổ thương mại dựa trên niềm tin, minh bạch và công bằng, vượt ra ngoài ranh giới địa lý và tôn giáo.

Trao đổi với các đại biểu tại phiên khai mạc toàn thể GHAS 2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh vai trò quan trọng của của ngành công nghiệp Halal trong thế kỷ 21, đồng thời đánh giá cao sáng kiến của Chính phủ Malaysia trong việc tổ chức MIHAS.

Phó Thủ tướng cho rằng diễn đàn không chỉ tạo không gian kết nối giữa các quốc gia, doanh nghiệp và đối tác toàn cầu, thúc đẩy thương mại và đầu tư trong lĩnh vực Halal, mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững, bao trùm, lan tỏa giá trị nhân văn, tính bền vững và chuẩn mực chất lượng của ngành Halal trên thế giới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Việt Nam coi phát triển ngành Halal là hướng đi mới, quan trọng nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Nhân dịp tham dự triển lãm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, tiếp Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, Trưởng Ban tổ chức MIHAS 2025 Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ phụ trách Tôn giáo Haji Mohd Na’im bin Haji Mokhtar...

Tại các cuộc tiếp xúc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng Malaysia tổ chức thành công Triển lãm Halal quốc tế và mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Malaysia trong lĩnh vực Halal thông qua chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, thực thi chính sách, chiến lược phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ Halal; hợp tác nâng cao năng lực cho tổ chức chứng nhận và các doanh nghiệp trong lĩnh vực Halal; hợp tác đầu tư sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng Halal, đầu tư phát triển hệ sinh thái Halal, khu công nghiệp Halal.

Thủ tướng Anwar Ibrahim cho rằng hai bên có rất nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực Halal, đã giao Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi phụ trách Halal làm việc ngay với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà để trao đổi cụ thể.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ phụ trách Tôn giáo Haji Mohd Na’im bin Haji Mokhtar cho biết sẽ thăm Việt Nam trong tuần tới để thúc đẩy hợp tác Halal giữa hai nước.

Cũng tại sự kiện, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thăm các gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tham gia Triển lãm MIHAS 2025. Gần 30 doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng, nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, hóa mỹ phẩm, thời trang, đã tham gia triển lãm.

Phó Thủ tướng động viên, đánh giá cao các doanh nghiệp tham gia triển lãm, tin tưởng đây là bước khởi đầu tích cực để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng thâm nhập hiệu quả hơn vào các thị trường Halal toàn cầu.

Bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Chính phủ, các doanh nghiệp Việt Nam cho biết tham gia triển lãm MIHAS 2025 là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận thị trường Halal toàn cầu, qua đó góp phần đa dạng hóa thị trường, đối tác và mở ra hướng phát triển mới ổn định, bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp.

MIHAS là triển lãm có quy mô lớn nhất thế giới trong ngành Halal, được tổ chức hằng năm tại Malaysia từ năm 2004.

Kể từ khi ra đời, MIHAS đã khẳng định vị thế là nền tảng thương mại hàng đầu thế giới dành cho ngành Halal. MIHAS không chỉ là diễn đàn kết nối các doanh nghiệp, mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới trong nền kinh tế Halal toàn cầu. Năm 2024, MIHAS đã ghi nhận doanh số giao dịch lên tới 4,3 tỷ RM (tương đương 1,02 tỷ USD).

MIHAS 2025 với chủ đề “Đỉnh cao tiêu chuẩn Halal” tập trung đặc biệt vào đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, những yếu tố then chốt nhằm bảo đảm sự tăng trưởng ổn định, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của ngành Halal.

Các gian hàng tham gia triển lãm MIHAS 2025 tập trung giới thiệu, xúc tiến 14 ngành hàng chính gồm thực phẩm, đồ uống, nguyên liệu Halal, thời trang, truyền thông, giải trí, thương mại điện tử, tài chính, mỹ phẩm, du lịch… Hơn 2.300 gian hàng từ 45 quốc gia đã tham gia Triển lãm MIHAS./.

