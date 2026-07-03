Giá vàng thế giới tăng hơn 2% sau báo cáo việc làm của Mỹ

Trong phiên giao dịch ngày 2/7, giá vàng thế giới tăng hơn 2%, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến.

Dữ liệu này đã làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 2,2% lên 4.116,54 USD/ounce, còn giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ cũng tăng 1,1% và chốt phiên ở mức 4.125,7 USD/ounce.

Phiên này, chỉ số đồng USD đã giảm 0,5%, giúp các loại kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh như vàng trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ông David Meger, Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho rằng số liệu việc làm thấp hơn dự báo làm giảm khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian còn lại của năm.

Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 110.000 việc làm của các nhà kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%.

Trước đó, báo cáo về khu vực tư nhân cũng cho thấy số việc làm mới trong tháng 6 tăng thấp hơn kỳ vọng.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo khoảng 51% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, giảm so với mức 66% trước khi số liệu việc làm được công bố. Phát biểu ngày 1/7, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát và các rủi ro đối với lạm phát đã giảm trong những tuần gần đây, song nhấn mạnh Fed vẫn kiên định với mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

Trong khi đó, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương đã quay trở lại mua vàng trong tháng 5. Theo số liệu mới nhất, lượng vàng dự trữ chính thức trên toàn cầu tăng ròng 41 tấn trong tháng này.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,6% lên 60,69 USD/ounce, giá bạch kim tăng 2,6% lên 1.617 USD/ounce. Trong khi đó, giá palađi tăng 4,7% lên 1.267,14 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 2/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 145,40-148,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng khởi sắc khi dữ liệu việc làm Mỹ suy yếu Giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 4.074,65 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 23/6; trong khi giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng nhích nhẹ 0,1% lên mức 4.087 USD/ounce.