Giá vàng trong nước tăng mạnh, giao dịch quanh mức trên 151 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (3/7) tiếp tục tăng mạnh theo diễn biến chung của thị trường thế giới, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng tăng, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 3,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.179 USD/ounce, tăng 128 USD/ounce so với chốt phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 133,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.203 đồng/USD, giảm 2 đồng so với chốt phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm nhẹ. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.073-26.463 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.063-26.463 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.103-26.463 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.080-26.463 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 2 đồng so với phiên trước./.

Giá vàng thế giới tăng hơn 2% sau báo cáo việc làm của Mỹ Giá vàng giao ngay tăng 2,2% lên 4.116,54 USD/ounce, còn giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ cũng tăng 1,1% và chốt phiên ở mức 4.125,7 USD/ounce, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến.