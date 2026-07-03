Giá dầu thế giới tăng nhẹ trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ

Trong phiên giao dịch ngày 2/7, giá dầu thế giới tăng nhẹ khi giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động mua vào nhằm đảm bảo nguồn cung trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ kéo dài.

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent tăng 23 xu (0,32%) lên 71,80 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 11 xu (0,16%) lên 68,69 USD/thùng.

Trong phiên, cả hai loại dầu đều có thời điểm xuống mức thấp nhất kể từ trước khi bùng phát xung đột Trung Đông vào cuối tháng 2. Tính từ đầu tuần đến nay, giá dầu Brent giảm 0,6%, trong khi dầu WTI giảm 0,78%.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, cho rằng mối quan tâm của giới đầu tư đã chuyển từ câu hỏi nguồn cung sẽ bị gián đoạn như thế nào sang bao nhiêu lượng dầu bổ sung sẽ được đưa ra thị trường.

Qatar, nước đóng vai trò trung gian hòa giải, cho biết Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn tháng khiến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết hai bên đã đạt được "tiến triển tích cực" đối với những nội dung liên quan đến bản ghi nhớ giúp chấm dứt giao tranh hồi tháng 6. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán đã tạo ra bước đột phá hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

Chuyên gia Bjarne Schieldrop, Trưởng bộ phận phân tích hàng hóa của ngân hàng SEB, cho rằng dầu vẫn đang được vận chuyển qua eo biển Hormuz, trong khi nguồn dầu từ các kho dự trữ chiến lược cũng tiếp tục được đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, nhu cầu mua dầu của Trung Quốc vẫn chưa phục hồi rõ rệt. Theo ông, giá dầu có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn trước khi phục hồi trở lại.

Theo các nguồn tin thương mại và dữ liệu vận tải biển, ít nhất năm siêu tàu chở tổng cộng khoảng 10 triệu thùng dầu của Saudi Arabia đã rời cảng Ras Tanura để đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, tập đoàn Saudi Aramco đã chuyển sang cơ chế định giá giao ngay nhằm đẩy nhanh hoạt động bán dầu tại thị trường châu Á.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích của Price Futures Group, nhận định các nhà máy lọc dầu hiện có thể tiếp cận đủ nguồn dầu thô cần thiết, song việc nâng công suất chế biến vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo ông, thị trường đánh giá tình hình Iran đang dần cải thiện, dù vẫn có thể xuất hiện những biến động trong quá trình này.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô dự trữ của nước này trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018, khi nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu tăng lên. Tồn kho xăng cũng giảm trong cùng kỳ.

Về triển vọng thời gian tới, ngân hàng UBS đã hạ dự báo giá dầu Brent với nhận định lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz gia tăng. Theo đó, UBS giảm dự báo giá dầu Brent trong quý 3 xuống 80 USD/thùng, thấp hơn 25 USD so với dự báo trước đó; hạ dự báo quý 4 xuống 80 USD/thùng, giảm 10 USD; đồng thời giảm dự báo cho năm 2027 xuống còn 75 USD/thùng.

Trong khi đó, các chuyên gia của HSBC cho rằng thị trường sẽ hấp thụ dần sự phục hồi nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Cùng với việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) chấm dứt chương trình xuất dầu từ kho dự trữ chiến lược trong tháng 7, HSBC dự báo tình trạng dư cung ngắn hạn sẽ dần thu hẹp và giá dầu Brent có thể quay trở lại ngưỡng 80 USD/thùng hoặc cao hơn./.

Giá dầu thô kéo dài đà giảm trước tiến triển đàm phán Mỹ-Iran Áp lực giảm giá càng gia tăng trước khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối sẽ tiếp tục nâng mục tiêu sản lượng từ tháng 8/2026 tại cuộc họp sắp tới.