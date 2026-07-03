EU tăng cường biện pháp bảo vệ thị trường trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) đang từng bước tăng cường các biện pháp bảo vệ thị trường nội khối trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ Trung Quốc.

Từ ngày 1/7, EU chính thức tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép lên 50%, đồng thời giảm một nửa hạn ngạch nhập khẩu được miễn thuế.

Cùng ngày, khối này cũng áp dụng mức phí 3 euro (3,43 USD) đối với mỗi bưu kiện có giá trị dưới 150 euro (171,35 USD) nhập vào thị trường EU. Hai biện pháp được xem là nhằm ứng phó với làn sóng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc đang mở rộng nhanh thị phần tại châu Âu.

Đối với ngành thép, các doanh nghiệp châu Âu đang chịu áp lực từ tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc, khiến lượng thép xuất khẩu tràn ra thị trường thế giới. Khó khăn càng gia tăng khi Mỹ nâng thuế nhập khẩu thép, giá năng lượng tại châu Âu vẫn ở mức cao, chi phí chuyển đổi xanh tăng lên, trong khi nhu cầu từ các ngành sử dụng nhiều thép, đặc biệt là ngành ôtô, có xu hướng suy giảm.

Trong khi đó, mỗi ngày có khoảng 12 triệu bưu kiện trị giá dưới 150 euro được đưa vào thị trường EU, hơn 90% trong số đó có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo các cơ quan của EU, nhiều sản phẩm trong số này không đáp ứng các tiêu chuẩn của châu Âu, đồng thời tạo sức ép ngày càng lớn đối với các cửa hàng bán lẻ truyền thống.

Việc tăng thuế đối với thép và áp dụng mức phí đối với các bưu kiện giá trị nhỏ được nhiều nước thành viên ủng hộ, dù giới chức châu Âu cũng cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc có thể sẽ sớm tìm ra cách giảm tác động của các biện pháp này.

Báo Le Monde (Pháp) nhận định, trước điều mà nhiều nhà hoạch định chính sách gọi là "cú sốc Trung Quốc lần thứ hai," sau làn sóng cạnh tranh đầu những năm 2000, EU vẫn chưa xây dựng được một chiến lược đủ mạnh để đối phó. Các biện pháp hiện nay chủ yếu mang tính phòng vệ, triển khai theo từng lĩnh vực và thường được đưa ra khi những tác động tiêu cực đã xuất hiện.

Sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc ngày càng thể hiện rõ trên nhiều lĩnh vực, từ hàng tiêu dùng giá rẻ đến các ngành công nghệ cao như pin điện. Năm 2025, Trung Quốc đạt mức thặng dư thương mại 360 tỷ euro với EU và xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp diễn.

Trong một bản ghi nhớ công bố cuối năm 2025, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cho biết ngành công nghiệp Đức đang mất khoảng 10.000 việc làm mỗi tháng và khoảng một phần ba số việc làm tại châu Âu hiện chịu tác động từ sự gia tăng nhanh chóng của hàng xuất khẩu Trung Quốc.

Các nước thành viên EU đều nhất trí về sự cần thiết phải giảm phụ thuộc vào Trung Quốc thông qua củng cố thị trường nội khối, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng các hiệp định thương mại và tăng đầu tư vào những công nghệ chiến lược. Tuy nhiên, việc triển khai các mục tiêu này được đánh giá là không đơn giản.

Trong những năm gần đây, EU đã áp dụng nhiều công cụ để hạn chế tác động từ cạnh tranh của Trung Quốc như thuế bổ sung đối với xe điện, các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và cơ chế bảo đảm tính có đi có lại trong mua sắm công.

Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn được thực hiện khá thận trọng do lo ngại nguy cơ trả đũa từ Bắc Kinh. Trong khi đó, công cụ chống cưỡng ép kinh tế mà Pháp nhiều lần thúc đẩy đến nay vẫn chưa được sử dụng.

Song song với các biện pháp phòng vệ thương mại, EU cũng đang thúc đẩy chính sách ưu tiên doanh nghiệp châu Âu trong một số lĩnh vực. Dự luật Tăng tốc công nghiệp (IAA) do Ủy ban châu Âu trình bày hồi đầu tháng 3 được xem là một trong những bước đi theo hướng này.

EU cũng dự kiến sửa đổi các quy định về mua sắm công, xây dựng Quỹ Cạnh tranh trong ngân sách mới và cải cách luật cạnh tranh nhằm tạo điều kiện hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, các cải cách trên cần thời gian để phát huy hiệu quả, trong khi doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục mở rộng thị phần.

Theo một quan chức cấp cao của EU, các hãng xe Trung Quốc hiện chiếm khoảng 10% thị trường ôtô châu Âu và đến cuối năm nay có thể nắm khoảng 20% thị phần xe điện và xe hybrid. Xu hướng tương tự cũng diễn ra trong các ngành hóa chất, máy công cụ và nhiều lĩnh vực sản xuất khác.

Ủy ban châu Âu hiện cũng đang nghiên cứu thêm một số biện pháp có thể triển khai nhanh nhằm bảo vệ các ngành chiến lược, trong đó có khả năng áp thuế bổ sung đối với xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, trước tháng 9, EU chưa có kế hoạch cụ thể về vấn đề này.

Ngày 29/6, Cao ủy Thương mại EU Maroš Šefčovič đã gặp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào tại Bruxelles để trao đổi về những quan ngại của EU. Ông Šefčovič cho rằng tình hình hiện nay đã trở nên "không thể duy trì" và nhấn mạnh việc giữ nguyên hiện trạng không còn là một lựa chọn. Hai bên nhất trí tiếp tục đối thoại và kỳ vọng đạt được những kết quả cụ thể trong các cuộc tiếp xúc tiếp theo vào tháng 10.

Lập trường của Đức đối với Trung Quốc cũng được cho là đang có sự thay đổi. Nếu trước đây Berlin phản đối việc áp thuế bổ sung đối với xe điện Trung Quốc, hiện Thủ tướng Friedrich Merz được cho là sẵn sàng xem xét sử dụng lợi thế của thị trường nội khối trong quan hệ với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Chính phủ Đức vẫn muốn tiếp tục đánh giá thêm trước khi đưa ra quyết định.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc tại Brussels, Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche nhấn mạnh cần theo đuổi cách tiếp cận thực dụng, thúc đẩy lợi ích và lợi ích chung của cả hai bên.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng nhiều lần cho thấy khả năng sử dụng các lợi thế về chuỗi cung ứng để gây sức ép với châu Âu. Cuối năm 2025, nước này đã cắt giảm đáng kể xuất khẩu đất hiếm và chất bán dẫn sang EU, làm dấy lên lo ngại nhiều ngành công nghiệp châu Âu có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù sau đó các biện pháp hạn chế đã được nới lỏng, giới chức Trung Quốc vẫn khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ các lợi ích hợp pháp của mình nếu cần thiết./.

Quan hệ thương mại EU-Trung Quốc có thể bước vào giai đoạn căng thẳng EU cần thay đổi căn bản cách tiếp cận đối với Trung Quốc và thiết lập môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn, trong đó các khoản trợ cấp của nhà nước không được làm méo mó thị trường.