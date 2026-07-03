Mỹ: AI thúc đẩy làn sóng mua bán, sáp nhập tới 200 tỷ USD trong ngành năng lượng

Tờ Financial Times đưa tin, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy một làn sóng mua bán sáp nhập kỷ lục trong ngành điện lực và tiện ích của Mỹ, khi các công ty cạnh tranh để giành vốn xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng cho các trung tâm dữ liệu.

Theo nghiên cứu của Deloitte, các giao dịch sáp nhập và mua lại trong lĩnh vực này đã đạt mức kỷ lục 203,6 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm nay, cao hơn 40% so với con số 141,7 tỷ USD của cả năm ngoái.

Tổng vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu đạt 151,5 tỷ USD, gấp hơn 2 lần so với con số 68,7 tỷ USD được công bố trong cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu trong cả năm 2025 là 321 tỷ USD.

Thương vụ NextEra Energy đề xuất thâu tóm Dominion, với giá trị doanh nghiệp là 112 tỷ USD, là thương vụ lớn nhất trong lĩnh vực điện lực/tiện ích được công bố năm nay, tiếp theo là thương vụ Global Infrastructure Partners của BlackRock và việc EQT mua lại AES Corp, với giá trị doanh nghiệp là 33 tỷ USD.

Có 77 thương vụ trong lĩnh vực điện lực/tiện ích được công bố trong 5 tháng đầu năm 2026, so với 157 giao dịch được công bố trong cả năm 2025. Sự bùng nổ trong hoạt động mua bán sáp nhập và sáp nhập ở một ngành công nghiệp được quản lý chặt chẽ đang được thúc đẩy bởi các công ty tìm cách mở rộng quy mô để tận dụng việc xây dựng trung tâm dữ liệu và xu hướng ngày càng tăng của các công ty trong việc thoái vốn khỏi các mảng kinh doanh không cốt lõi để tài trợ cho việc mở rộng. Vốn tư nhân cũng bị thu hút vào ngành công nghiệp tiện ích, bằng cách mua lại một số tài sản hoặc theo đuổi các khoản đầu tư thiểu số.

Các nhà phân tích cho rằng sự gia tăng nhanh trong hoạt động mua bán sáp nhập sẽ thu hút sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý do những lo ngại chính trị ngày càng tăng về khả năng chi trả điện năng. Chi phí điện năng trên toàn quốc đã tăng 9% so với năm ngoái, bao gồm 8% ở Bắc Carolina và Nam Carolina và 15% ở Virginia, nơi Dominion hoạt động.

Các nhà bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cảnh báo rằng việc sáp nhập có thể làm tăng chi phí cho người tiêu dùng bằng cách củng cố quyền lực độc quyền của các công ty tiện ích, cho phép họ tác động đến các quy định và chuyển gánh nặng chi phí sang người trả tiền điện.

Để giảm bớt áp lực trong đợt nắng nóng hiện nay, Bộ Năng lượng Mỹ đã cho phép nhà vận hành lưới điện khu vực PJM Interconnection có thể buộc các trung tâm dữ liệu sử dụng máy phát điện diesel dự phòng.

Theo tờ Politico, động thái này cho thấy thách thức ngày càng lớn trong việc đáp ứng nhu cầu điện tăng cao từ các trung tâm dữ liệu, khi lưới điện đang chịu áp lực để giữ cho khu vực mát mẻ trong thời kỳ nắng nóng cực đoan.

Nhiều trung tâm dữ liệu phụ thuộc vào máy phát diesel dự phòng, vốn thải ra khí gây nóng lên toàn cầu và thiếu các hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí được thiết kế để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thách thức này đặc biệt nghiêm trọng ở Virginia - tâm điểm của “cơn bùng nổ” trung tâm dữ liệu của quốc gia.

Theo dữ liệu từ Sở Chất lượng Môi trường, các cơ quan quản lý bang đã cấp phép cho hơn 8.000 máy phát diesel tại các trung tâm dữ liệu trong những năm gần đây.

Nhà khoa học khí hậu Kim Cobb tại Đại học Brown nhận xét rằng việc đáp ứng nhu cầu điện tăng cao từ sử dụng điều hòa trong các đợt nắng nóng vốn đã là một thách thức. Việc thêm các trung tâm dữ liệu vào phương trình khiến tình hình trở nên khó khăn hơn./.

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