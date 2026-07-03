Tàu container chạy bằng LNG lớn nhất thế giới khai thác tuyến Á-Âu

Tập đoàn vận tải biển của Pháp ngày 2/7 đã đưa vào khai thác tàu container LNG lớn nhất thế giới trên tuyến vận tải Á-Âu, trong bối cảnh EU đẩy mạnh chiến lược tăng cường năng lực hàng hải.

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Tập đoàn vận tải biển CMA CGM của Pháp ngày 2/7 đã đưa vào khai thác tàu container chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới trên tuyến vận tải Á-Âu, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đẩy mạnh chiến lược tăng cường năng lực hàng hải và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng.

Con tàu mang tên CMA CGM Notre Dame, dài gần 400 m, rộng hơn 62 m và có sức chở tối đa 24.000 container. Sau lễ khánh thành tại cảng Le Havre, tàu sẽ khởi hành sang châu Á từ ngày 6/7, đi qua các cảng Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Tanger Med, Port Klang, Singapore, Diêm Điền, Thượng Hải và Ninh Ba trước khi trở lại châu Âu. Toàn bộ hành trình kéo dài hơn 100 ngày.

Trên chiều từ châu Âu sang châu Á, tàu vận chuyển hóa chất, thực phẩm, rượu vang, dược phẩm, máy móc công nghiệp và hàng xa xỉ; chiều ngược lại chủ yếu chở hàng điện tử, quần áo, đồ gia dụng và nhiều mặt hàng tiêu dùng. Tùy cơ cấu hàng hóa, tổng giá trị lô hàng trên tàu có thể đạt từ 2,5-3 tỷ euro.

Đây là chiếc đầu tiên trong loạt 10 tàu container siêu lớn chạy LNG mang cờ Pháp mà CMA CGM dự kiến tiếp nhận đến đầu năm 2028./.

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