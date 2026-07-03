Nhận định Australia vs Ai Cập: Mohamed Salah bế tắc trước “Bầy chuột túi”?

Màn so tài tại vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Australia và Ai Cập hứa hẹn là một trận chiến cân bằng, chặt chẽ, nơi bản lĩnh thực dụng đối đầu với nguồn năng lượng tấn công của đại diện châu Phi.

Vòng chung kết World Cup 2026 tiếp tục guồng quay kịch tính với những trận chiến sinh tử ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển quốc gia Australiavà Ai Cập được giới chuyên môn đánh giá là một trong những cặp đấu cân tài cân sức nhất, nơi khoảng cách về đẳng cấp gần như không tồn tại và tấm vé đi tiếp sẽ được định đoạt bởi sự thực dụng cùng khả năng chắt chiu cơ hội.

Dự đoán tỷ số chung cuộc của trận đấu là Australia thắng Ai Cập với tỷ số 1:0 hoặc Australia thắng trong hiệp phụ./.