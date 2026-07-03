Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 4/7: Xác định 3 đội cuối vào vòng 1/8

Ba đội tuyển còn lại góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ chính thức được xác định sau khi loạt trận sáng 4/7 (theo giờ Việt Nam) khép lại.

Loạt trận này được mở đầu bằng màn chạm trán giữa Australia và Ai Cập vào lúc 1g trên sân vận động Dallas.

Australia chính là niềm hy vọng cuối cùng của châu Á tại World Cup 2026 sau khi Nhật Bản ngậm ngùi dừng cuộc chơi khi để thua ngược Brazil.

Sau trận đấu này, vào lúc 5g, nhà đương kim vô địch sẽ bước vào vòng knock-out bằng trận đấu với Cape Verde trên Hard Rock (Miami, Mỹ).

Với dàn sao trong đội hình, đặc biệt là Lionel Messi, Argentina được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đại diện châu Phi.

Tại vòng bảng, Argentina đã không quá khó khăn để khẳng định vị thế của mình bằng những chiến thắng thuyết phục với sự bùng nổ của Messi.

Messi đã có cho mình 6 bàn thắng ở giải đấu năm nay để giúp đội nhà toàn thắng và tự tin rất lớn trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Tất nhiên, Argentina không được phép chủ quan nhất là khi Cape Verde đang có được sự hưng phấn rất lớn với tấm vé đi tiếp trong lần đầu tham dự.

Tại vòng bảng, Cape Verde đã viết nên câu chuyện cổ tích khi cầm chân cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay để có lần đầu tiên góp mặt ở vòng 32 đội.

World Cup 2026: Xác định 12 đội vào vòng 1/8, Tây Ban Nha đối đầu Bồ Đào Nha Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã cùng giành được chiến thắng ở loạt trận sáng 3/7 để tạo nên trận "chung kết sớm" được mong đợi tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ được xác định sau khi trận đấu giữa Colombia và Ghana (diễn ra lúc 8g30) khép lại.

Trước đó, 13 đội tuyển đã vượt qua vòng 1/16 gồm có Canada, Mexico, Mỹ (ba đội chủ nhà), Maroc, Paraguay, Pháp, Brazil, Na Uy, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ./.

Lịch thi đấu và trực tiếp ngày 4/7 1g00 Australia-Ai Cập (VTV3, VTV6, VTV10)

5g00 Argentina-Cape Verde (VTV3, VTV6, VTV9)

8g30 Colombia-Ghana (VTV3, VTV6, VTV9)