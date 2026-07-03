Nhận định Colombia vs Ghana: Luis Díaz cùng James Rodríguez sẽ che mờ 'Sao Đen'?

Sự đột biến của những ngôi sao trên hàng công có thể giúp Colombia giành chiến thắng trước Ghana, đội đã phần nào bộc lộ điểm yếu duy trì sự tập trung ở những phút cuối trận gặp Croatia tại vòng bảng.

Trận đấu muộn nhất của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ là màn so tài giữa thế lực của bóng đá Nam Mỹ là Colombia và đại diện của châu Phi là đội tuyển Ghana.

Colombia là một trong những đội bóng thể hiện phong độ thuyết phục nhất ở vòng bảng World Cup năm nay.

Nằm ở bảng đấu có sự xuất hiện của ứng cử viên vô địch là Bồ Đào Nha, đoàn quân của huấn luyện viên Nestor Lorenzo vẫn xuất sắc giành ngôi đầu bảng với thành tích bất bại, thắng 2 hòa 1 và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 lần.

Điểm mạnh của Colombia nằm ở sự cân bằng giữa các tuyến. Trong đó, nhân tố tạo ra khác biệt trên hàng công là Luis Díaz, “điểm nổ” trong hệ thống tấn công giúp Colombia có thể “mở khóa” những khối phòng ngự thấp.

“Nguồn sáng tạo” cung cấp bóng cho tuyến trên của Colombia vẫn là cái tên quen thuộc James Rodríguez.

Ở tuổi 34, cầu thủ từng giành danh hiệu “Chiếc giày Vàng” ở kỳ World Cup năm 2014 vẫn là “đạo diễn” trong mọi đường lên bóng của Colombia.

Hàng thủ với sự chỉ huy của Davinson Sánchez chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn sau 3 trận đấu, trong đó việc giữ sạch lưới trước dàn sao của Bồ Đào Nha là một tín hiệu tích cực trước khi bước vào giai đoạn knock-out.

Một điểm hạn chế của Colombia là khả năng tận dụng cơ hội, khi những chân sút của đội bóng này như Luis Suárez hay Jhon Córdoba vẫn chưa có bàn thắng nào ở World Cup năm nay.

Đây cũng là vấn đề đối với đội tuyển Ghana. Đại diện của châu Phi mới chỉ có 2 bàn thắng sau 3 trận. Những trụ cột trên hàng công của “Ngôi Sao Đen” như Semenyo hay Jordan Ayew đều đang gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Bù lại, thực dụng cũng là chủ trương trong lối chơi của Ghana ở kỳ World Cup năm nay. Tương tự Colombia, “Những Ngôi Sao Đen” cũng giữ sạch lưới ở 2/3 trận vòng bảng, trong đó có trận hòa 0-0 trước ứng cử viên vô địch là đội tuyển Anh.

Tuy nhiên, hạn chế trong khả năng sáng tạo ở hàng công là điểm khiến Ghana chưa thể đạt đến tầm vóc của Colombia - đội sở hữu những cá nhân có khả năng tạo đột biến như Luis Díaz hay James Rodríguez.

Với chất lượng đội hình nhỉnh hơn đối thủ, Colombia là đội được đánh giá có khả năng đi tiếp cao hơn so với Ghana.

Sự đột biến của những ngôi sao trên hàng công có thể giúp Colombia giành chiến thắng trước Ghana, đội đã phần nào bộc lộ điểm yếu duy trì sự tập trung ở những phút cuối trận gặp Croatia tại vòng bảng.

Dự đoán: Đội tuyển Colombia giành chiến thắng 2-1 trước Ghana trong 90 phút thi đấu chính thức./.

Ghana đặt mục tiêu nối dài hành trình của bóng đá châu Phi tại World Cup 2026 Đánh giá về trận đấu với Colombia, HLV Jordan Ayew nhận định cơ hội của 2 đội là ngang nhau và khẳng định Ghana sẽ thi đấu hết mình để mang lại niềm tự hào cho đất nước cũng như cho bóng đá châu Phi.