Sống sót thần kỳ sau 8 ngày mắc kẹt dưới bê tông ở Venezuela

Sau 8 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát do trận động đất kép tại Venezuela, ông Hernán Gil đã được lực lượng cứu hộ quốc tế giải cứu thành công.

Thời điểm xảy ra động đất, ông đang làm việc trong một buồng bê tông nhỏ ở tầng hầm bãi đỗ xe cạnh trung tâm thương mại Galerias Playa Grande, bang La Guaira.

Chính kết cấu kiên cố của căn buồng đã giúp ông sống sót. Chiến dịch cứu hộ kéo dài hơn 72 giờ với sự tham gia của hơn 100 nhân viên từ nhiều quốc gia.

Trong thời gian mắc kẹt, ông được tiếp tế nước và thực phẩm qua một đường ống nhỏ để duy trì sự sống. Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter ngày 24/6 đã khiến Venezuela thiệt hại nặng nề, với hơn 2.295 người thiệt mạng./.

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