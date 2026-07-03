Thế giới

Sống sót thần kỳ sau 8 ngày mắc kẹt dưới bê tông ở Venezuela

Sau 8 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát vì động đất kép tại Venezuela, ông Hernán Gil được giải cứu thành công. Hơn 100 nhân viên cứu hộ quốc tế tham gia chiến dịch kéo dài hơn 72 giờ.

Sau 8 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát do trận động đất kép tại Venezuela, ông Hernán Gil đã được lực lượng cứu hộ quốc tế giải cứu thành công.

Thời điểm xảy ra động đất, ông đang làm việc trong một buồng bê tông nhỏ ở tầng hầm bãi đỗ xe cạnh trung tâm thương mại Galerias Playa Grande, bang La Guaira.

Chính kết cấu kiên cố của căn buồng đã giúp ông sống sót. Chiến dịch cứu hộ kéo dài hơn 72 giờ với sự tham gia của hơn 100 nhân viên từ nhiều quốc gia.

Trong thời gian mắc kẹt, ông được tiếp tế nước và thực phẩm qua một đường ống nhỏ để duy trì sự sống. Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter ngày 24/6 đã khiến Venezuela thiệt hại nặng nề, với hơn 2.295 người thiệt mạng./.

Vietnam+
#Cứu hộ động đất Venezuela #Sống sót sau thiên tai #Chiến dịch cứu hộ quốc tế #Thiệt hại do động đất #Kết cấu kiên cố và an toàn
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela

Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela

Ngày 2/7 (giờ địa phương), tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, đoàn Việt Nam đã chia lực lượng thành các hướng theo đề nghị của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, đưa ra được 7 thi thể nạn nhân, phối hợp tìm và bàn giao cho nước bạn 12 điểm nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt.

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Belarus

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Belarus

Ngày 3/7, nhân dịp Quốc khánh Belarus, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Belarus.